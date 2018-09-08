Minik güreşçilerden büyük başarı

Aynı zamanda greko-romen stilde 10 sıkletin tamamı altın madalya kazanırken, serbest stilde ise 10 sıkletin 7’si altın madalya aldı.

Romen stilde mindere çıkan milli güreşçiler, müthiş bir başarının altına imza atarak bütün sıkletlerde altın madalya kazandı. Bosna Hersek’te düzenlenen 15 Yaş Minikler Balkan Güreş Şampiyonası’nda Türkiye, greko-romen, serbest ve kadınlarda birinci olurken, greko-romen stilde ise 10 sıkletin tamamı altın madalya aldı. Milliler, serbest stilde ise 10 sıkletin tamamında finale yükselirken, 7 altın madalya kazandı.

Greko-Romen stilde mindere çıkan 38 kiloda Abdullah Akdağ, 41 Kiloda Fedai Murat Aydın, 44 kiloda Berati İnanç, 48 kiloda Azat Sarıyar, 52 kiloda Alperen Berber, 57 kiloda Onur Yurtada, 62 kiloda Yusuf Talha Kara, 68 kiloda İbrahim Odunkıran, 75 kiloda Ömer Tatar ve 85 kiloda Berda Adsöz rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı. Greko-Romen Milli Takımı, 250 puanla takım halinde şampiyon olurken, 157 puanla Bulgaristan ikinci, Sırbistan da 154 puanla üçüncü oldu.

Serbest stilde 10 final, 7 altın

Serbest Güreş Takımı, şampiyonada tüm sıkletlerde finale yükseldi. 10 finalin 7 tanesini kazanan milliler, 7 altın, 3 bronz madalyanın sahibi oldu. 38 kiloda Uğurcan Şahin, 41 kiloda Bekir Özcan,48 kiloda Erhan Algan, 52 kiloda Özgür Gök, 57 kiloda Sevban Yahşi, 75 kiloda Emre Çiftçi ve 85 kiloda Hasan Bostanlı Altın, 44 kiloda Batuhan Böke, 62 kiloda Muhammed Yılmaz ve 68 kiloda Mevlüt Özdemir gümüş madalyanın sahibi oldu. Ay-yıldızlılar, topladığı 235 puanla Balkan şampiyonu olmayı başardı.

Kadınlarda 9 madalya

15 Yaş Minikler Balkan Şampiyonası’nda mindere çıkan kadın güreşçiler 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalyanın sahibi oldu. 33 kiloda Cansu Özer, 36 kiloda Şevval Çayır, 42 kiloda Ayşe Yanardağ ile Büşra Efe Altın, 46 kiloda Songül Aydemir, 54 kiloda Selvi İlyasoğlu ve 66 kiloda Melis Sarıtaç gümüş, 39 kiloda Esra Kaya ile 50 kiloda Ayşe Erkan da bronz madalya kazandı. Kadın Milli Takımı da topladığı 205 puanla Balkan şampiyonu oldu.

Bu sonuçlarla milliler, grekoromen, serbest ve kadınlarda toplam 21 altın, 6 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 29 madalya kazanarak, Balkan Şampiyonası’nda zirvede yer aldı.