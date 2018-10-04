Minik hayvanseverler, hayvan dostlarıyla buluştu

Eyüpsultan'da kedileri klinikte ziyaret eden çocuklar, steteskop ile kalplerini dinlerken ayrıca hayvanseverlere ise ücretsiz mama dağıtıldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde Eyüpsultanlı ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, hayvan dostlarıyla, Eyüpsultan Sokak Hayvanları Kliniği'nde buluştu. Klinikte öğrenciler köpekleri sevdi ve onlarla oyun oynadı. Minik öğrenciler, tedavi gören kedilerin kalbini steteskop ile dinledi. Kliniğin sürpriz misafiri İguana ise miniklerin ilgisini çekti. Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın katılımıyla gerçekleşen programda hayvanseverlere mama dağıtıldı.

“Biz her zaman yaşamımızın bir parçası olan hayvanları önemsedik”

Belediye olarak hayvanların yaşam şartlarını iyileştirdiklerini ifade eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Bugün anlamlı bir gün. Eyüpsultan Belediyesi olarak biz her zaman yaşamımızın bir parçası olan hayvanları önemsedik ve onların doğal yaşam şartlarını olabildiği kadar oluşturmaya çalıştık. Birçok sorunu geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde çok güzel projelerle kamuoyuna da çıkacağız. Olgunlaştırma aşamasındayız. Bugüne kadar da hayvan ambulansımızla, hayvan kliniğimizle, mama dağıtımlarımızla ve diğer gönüllülerle yaptığımız sosyal projelerle çok ciddi mesafeler aldığımızı düşünüyorum” dedi.

“İstanbul'un hiçbir ilçesinde olmayan veteriner hayvan ambulansını devreye soktuk”

Hayvanlara yönelik hizmetlerden bahseden Veteriner Hekim Gökhan Karadağ, “Eyüpsultan'da sokak hayvanları yalnız değil” dedik. Bununla birlikte önce şu anda İstanbul'un hiçbir ilçesinde olmayan veteriner hayvan ambulansını devreye soktuk. Bununla mahallelerimizdeki birçok hayvana anında müdahale ediyoruz. Ambulansımızın içerisindeki veteriner hekimimizle birlikte müdahale ediyoruz. Bununla birlikte özellikle ilköğretim, ortaöğretim öğrencilerimize hayvan sevgisini, hayvanlara yaklaşımı öğrettik” diye konuştu.

“Onları beslemeliyiz, korumalıyız”

Hayvanlarla vakit geçirdiğini söyleyen Demir Özdeyiş, “Kedileri sevdim, köpekleri gördüm. Steteskopla kedilerin kalbini dinledik. Onları beslemeliyiz, korumalıyız” ifadelerini kullandı.

Arda Toktaş ise “Hayvanlara kötü davranmak, insanlara yakışmaz. Onlara kucak açmak daha iyi. Onları korumalıyız” şeklinde konuştu.