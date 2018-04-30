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30 Nisan 2018 15:40

Minik izciler, anne babaları ile birlikte kamp kurdu

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikoff Spor Kulübü ve BİDOSK’un katkıları ile Dereağzı Mahallesi’ndeki İzci Kampı alanında iki gün boyunca düzenlenen Beylikoff 1.

Minik izciler, anne babaları ile birlikte kamp kurdu

30 Nisan 2018 15:40

Bahar Kampı, renkli ve eğitici etkinliklerle tamamlandı. Son kamp gününde Spor İşleri Müdürü Fidan Gül, yapılan yarışmalarda derece alan çocuklara madalya ve kupalarını neşe içinde verdi.


Beylikdüzü’nün minik izcileri, doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Beylikdüzü Belediyesi’nin doğaseverler için kurduğu Dereağzı Mahallesi İzci Kampı alanı bu sefer, Beylikoff Spor Kulübü’ne üye olan aileler ve çocuklar için hazırdı. Beylikdüzü İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği’nin (BİDOSK) desteğini esirgemediği Beylikoff 1. Bahar Kampı’nda, çocuklar, ebeveynleri ile birlikte dopdolu iki gün geçirdi. Kamp boyunca Survivor ve halat çekme, satranç turnuvası gibi heyecanlı yarışmalar düzenlenirken, minikler farklı eğitsel oyunlarla da verimli zaman geçirdi.



Minikler, gece yıldızlara bakarak yön buldu


Düğüm ve bağlar eğitimi, doğada yaşam ve kampçılık eğitimi, akşam ateş başı eğlenceleri, gece yürüyüşü, yıldızları tanıma ve yıldızlarla yön bulma gibi eğitici çalışmalara katılan çocuklar, doğadaki kimi koşulları da yaşayarak öğrendi. İki gün süren kampın sonunda yapılan ödül töreninde Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürü Fidan Gül, yarışmada dereceye giren çocuklara madalya ve kupalarını takdim ederken, kampta bulunan tüm çocuklara da madalyalarını verdi.




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