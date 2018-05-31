Minik izciler, Başkan Handan Toprak Benli’yi ziyaret etti

Avcılar’da bulunan Ambarlı İlkokulu’nun minik izci öğrencileri Avcılar Belediyesi’ne gelerek Başkan Handan Toprak Benli’yi makamında ziyaret etti. Ziyarete gelen yaklaşık 30 minik izcinin teker teker ismini ve yaptıkları faaliyetleri soran Başkan Handan Toprak Benli, her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek uzun uzun sohbet etti.

Başkan Handan Toprak Benli, Avcılar Belediyesinin dev projesi olan Bathonea Arkeopark hakkında miniklere bilgi verdi. Birçok doğal yaşam alanına sahip olan yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle dikkat çeken proje alanının İzciler içinde yaşam merkezi oluşturacağından bahseden Başkan Handan Toprak Benli, miniklerin sorularını teker teker yanıtladı. İzcilerin doğal yaşamlarında karşılaşabilecekleri kazalar sonrasında ilkyardımın önemine dikkat çeken Başkan Handan Toprak Benli, doktor kimliğinden dolayı ilkyardım hakkında bilgiler verdi, kırıklara yaklaşımı anlattı. Avcılar Belediyesi tarafından çeşitli hediyelerin verildiği çocuklar, mutlu olduklarını dile getirdiler. Ardından Başkan ve minik izciler, parmaklarıyla izci işareti yaparak hatıra fotoğraf çekildiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli şunları kaydetti; “ Toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı ve olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini seven koruyan, birer yurttaş olarak görüyorum sizleri. Geleceğe yapabileceğimiz en büyük yatırımın erdemli, özgüvenli bireyler olarak yetişmiş çocuklarımızdır. Öğrencilerimizin bilimin ışığında ‘Güçlü ve erdemli’ bireyler olmasını ve ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda aydınlık yarınlara ulaşmasını diliyorum."