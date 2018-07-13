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13 Temmuz 2018 09:50

Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti

Çocukların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşadığı travma ve duyguları gözler önüne sermek amacıyla Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Resim Atölyelerinde resim çalışması yapıldı.

Minik öğrenciler 15 Temmuz’u resmetti

13 Temmuz 2018 09:50

Miniklerin ses bombası atan uçakları, vatandaşların üzerine sürülen tankları ve askerleri çizmesi, vahim olayın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.


15 Temmuz 2016’da gerçekleşen FETÖ işgalci darbe girişimi büyük küçük herkesin bilinçaltında derin izler bıraktı. Bu vahim olaydan en çok etkilenen yine çocuklar oldu. Beyoğlu Belediyesi Semt Konakları Resim Atölyelerinde, çocukların darbe girişimi sırasında yaşadığı travma ve duyguları gözler önüne sermek için ’Çocukların Gözünden 15 Temmuz’ konulu resim çalışması yapıldı. 15 Temmuz gecesinden akıllarında kalanları resmeden çocukların ses bombası atan uçakları, vatandaşların üzerine sürülen tankları ve askerleri çizmesi, vahim olayın çocuklar üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Miniklerin tek isteği o geceyi bir daha yaşamamak.



"Uçaklar bizi korkuttu”


15 Temmuz gecesinde yaşadığı korkuyu anlatan 7 yaşındaki Zehra Naz Akın, "15 Temmuz akşamında bir saldırıya uğradık. Herkes dışarıya çıktı. Tanklar geldi onları ezmeye çalıştı. Çok kişi öldü. Bazıları da çok korktuğu için evlerinden çıkamadı. Uçaklar bizi korkuttu" derken, bir diğer minik öğrenci ise o geceyi, "İnsanlar ellerinde Türk bayrakları ile savaşmaya gidiyorlardı. Dışarıda tanklar ve helikopterler vardı. Ellerinde Türk bayrağı olan insanlar kötüleri yendi. Sonunda kazanan halk oldu" diye konuştu.




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