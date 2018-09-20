Minik öğrencilerden Başkan Demircan'a ziyaret

Beyoğlu Okçu Musa İlkokulu öğrencileri, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşayan Başkan Demircan da minik misafirlerine kitap hediye etti.

Beyoğlu Belediyesi, yaz tatilinde yaptığı bakım onarım ve temizlik çalışmaları ile ilçede bulunan okulları 2018-19 eğitim yılına hazır hale getirdi. Yeni eğitim yılının başlamasıyla birlikte ferah bir ortamda ders başı yapan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı. Beyoğlu Okçu Musa İlkokulu öğrencileri Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ı makamında ziyaret ederek, okullara gösterdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti. Ziyaretten dolayı büyük mutluluk yaşayan Başkan Demircan minik misafirlerine kitap hediye etti.

"Çocuklarımız için yaptığımız her türlü çalışmayı keyifle yapıyoruz"

Öğrencilerin ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Demircan, “Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, ülkemizin geleceğidir. Onlar için yaptığımız her türlü çalışmayı keyifle yapıyoruz. Tek gayemiz öğrencilerimize temiz, ferah ve her gün keyifle gelebilecekleri bir eğitim ortamı sunmak. Bunun için de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.