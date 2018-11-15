Minik öğrencilere ‘sıfır atık' eğitimi

Bayrampaşa Belediyesi, ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında da öğrencilere geri dönüşüm konulu eğitimler veriyor.

Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği ‘Sıfır Atık' projesi kapsamında Bayrampaşalı minik öğrencilere geri dönüşüm konulu eğitimler veriliyor. Eğitimlerde öğrencilerde çevre bilincinin oluşması için geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar kullanılabilir hale getirildiği, bu sayede ülke ekonomisine katkıda bulunulduğu ve atıkların nasıl toplanması gerektiği tek tek anlatılıyor. Eğitimlerin ardından ise öğrencilere çam fidanı, zekâ küpü, boyama kitabı ve tohumlu kalemlerden oluşan hediye paketi veriliyor.

Öte yandan, tüm okullara geri dönüşüm ve atık pil kutuları yerleştiriliyor.