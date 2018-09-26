Minik öğrencilerin “Sevgi Kafe” keyfi

Maltepe Belediyesi'nin engelli bireyleri sosyal hayata katmak ve üretebilmelerinin önünü açmak amacıyla kurduğu Üreten Engelliler Merkezi'nin misafiri olan minik öğrenciler, “Sevgi Kafe”yi de ziyaret etti.

Maltepe Belediyesi tarafından, engellileri sosyal yaşama katmak amacıyla açılan ve engelli bireylerin kurulan atölyelerde el becerilerini geliştirdikleri Üreten Engelliler Merkezi, Küçükyalı ECA Elginkan İlkokulu 2. sınıf öğrencilerini ağırladı. Burada engelli çocuklarla bir araya gelen öğrenciler hem onların yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi edindi, hem de “Sevgi Kafe”de kendilerine sunulan ikramları tattı. Etkinliğe, sınıf öğretmenleri İlknur Yüksel, öğrenci velileri ve sınıf anneleriyle katılan öğrenciler,merkezi sık sık ziyaret edeceklerini söylediler.