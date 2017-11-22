Minik temizlik işçileri sokakları temizledi

Gaziosmanpaşa Belediyesi temiz ve güzel bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla Şükrü Yemencioğlu ilkokulu’nda etkinlik düzenledi. İstiklal Marşı’yla başlayan etkinlikte temiz çevre temalı şiirler okundu. Ardından temiz çevre konusunda çabalarından dolayı öğrencilere Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta sertifikalarını verdi. Sertifika töreni sonunda daha temiz bir çevre için minik öğrenciler temizlik işçisi kıyafeti giyip ellerine aldıkları süpürge ile önce okulun bahçesini ardından sokakları temizlediler. Başkan Usta da çocuklar ile birlikte eline süpürgeyi alıp sokakları temizledi. Minik temizlik işçileri vatandaşlara temiz bir çevre için yapılması gerekenlerin yazıldığı broşürler dağıttı.

“Çevreyi kirletenlere örnek davranış sergilemiş olacaklar”

Proje ile çevre hassasiyeti oluşturmak istediklerini belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Çocuklar çevreyi kirletmediklerini, o zaman korumayı üstlenmeleri gerektiğini söylüyorlar. Çevreyi kirletenlere karşı duyarlılık oluşturmak, uyarıda bulunmak ve örnek olmak esas amacımız budur. Çocuklarımıza temizlik kültürünü öğretirsek gelecekte daha temiz bir çevre sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalacaklar. Çevreyi kirletenlere örnek davranış sergilemiş olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Sokağı temizlemek için derslerimizi bıraktık”

Temizlik işçisi üniforması ile elinde süpürgesiyle sokakları temizleyen Elif Yağmur, “Çöpleri, çöp kutularına atmaları için büyükleri uyardık. Sokakları temizledik, broşürler dağıttık. Sokağı temizlemek için derslerimizi bıraktık onlar işlerini bırakmadan sokakları kirletiyorlar, sokakları kirletmesinler” dedi.

“Bu çevre bizim geleceğimiz onu kirletmesinler”

Arkadaşları ile birlikte sokakları temizlediklerini ifade eden Defne Karaca ise, “Büyüklerimize örnek olmaya çalıştık, çevrenin bizim geleceğimiz olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu çevre bizim geleceğimiz onu kirletmesinler, bunu söyledik herkese. İki kişiyi çöp atarken gördüm çok üzüldüm sonra onlara broşür dağıtarak uyardık” şeklinde konuştu.