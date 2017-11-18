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18 Kasım 2017 11:52

Minik Utku artık yorulmayacak

İstanbul’da bedensel engeli nedeniyle sabahları evinin bahçesinde servis beklerken sıkıntı çeken 8 yaşındaki Utku Bilal Özcan’ın çağrısına, Maltepe Belediyesi anında yanıt verdi.

Minik Utku artık yorulmayacak

18 Kasım 2017 11:52

Utku’nun bank isteğini geri çevirmeyen belediye ekipleri, servis beklediği evinin bahçesine üstü kapalı bank monte etti.


Doğuştan yüzde 93 ortopedik engeli bulunan ve sabahları evinin bahçesinde servis beklerken sıkıntı çeken Utku Bilal’in annesi Naile Özcan, komşularının yönlendirmesi üzerine Maltepe Belediyesine başvurdu. Belediyenin, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne giderek sıkıntısını anlatan anne Özcan’ın isteğine anında yanıt veren ekipler çatılı bankı, ailenin bahçesine monte etti. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük Utku, kardeşiyle birlikte bahçedeki bankın keyfini çıkardı.



"Engelleri aştık"


Anne Naile Özcan, "Utku’nun, bedensel engeli nedeniyle sabahları evin bahçesinde beklerken sıkıntı yaşıyorduk. Diğer yandan da Utku, kardeşleri gibi yeterince oksijen alamıyordu, çabuk yoruluyordu. Biz de buna bir çözüm yolu arıyorduk. Komşularım beni belediyemize yönlendirdi. Belediyemiz de sağolsun, isteğimizi hemen yerine getirdi. Böylece engelleri aşabildik. Artık çocuğum yağışlı havalarda sıkıntı çekmeyecek. Güneşli havalarda da güneşten korunacak. Başta Başkanımız Ali Kılıç’a ve çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.




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