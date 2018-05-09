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09 Mayıs 2018 14:08

Minik yazarların kitaplarına yoğun ilgi

Geleceğin yazarları, kitap haline dönüştürülen eserlerini imzaladı.

Minik yazarların kitaplarına yoğun ilgi

09 Mayıs 2018 14:08

İmza gününde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.


Yazmaya yetenekli gençlerin kaleme aldığı 15 eser, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kitap haline getirildi. “Gaziosmanpaşa Çocuk Yazarlar Atölyesi’’ kapsamında yetenekli öğrencilerin yazdığı 1’i İngilizce olarak kitaplaştırılan eserler için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde imza töreni gerçekleştirildi. Törene Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, genç yazarlar, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Törende öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren okumaya ve yazmaya ilgi gösteren başarılı öğrenciler olarak yetişmelerinin önemine dikkat çekildi.Ardından gerçekleşen imza günüde minik yazarların heyecanı dikkat çekerken yaşıtları küçük yazarlardan imza alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Kitaplarını arkadaşları için imzalayan öğrencilere programda Başkan Usta çeşitli hediyeler takdim etti.



“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”


Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelecekte önemli başarılara imza atacaklarına emin olduğunu belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Her gün 3-4 tane açılış yapıyoruz. Eğitim anlamında çıtanın yükselmesi gençlerimizin eğitimle ilgili ilgi ve alakalarının yükselmeleri her geçen gün lise ve üniversitelere giren öğrencilerimizin sayılarının artması elbette sizin kadar bizleri de mutlu ediyor. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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