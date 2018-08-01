Minik Yiğit Efe, kendisini dumanlardan kurtaran kahramanı ile buluştu

Dün, meydana gelen olayda evinde uyurken aniden çıkan elektrik yangınında ailesi ile birlikte evde mahsur kalan 2 buçuk yaşındaki Yiğit Efe Akbaş, bir komşusu tarafından camdan sarkıtılarak kurtarılmıştı. Dumandan etkilenmemesi için itfaiye ekibi gelene kadar İkram Eryılmaz tarafından camdan sarkıtılan Yiğit Efe’nin ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Evleri kullanılamaz hale gelen Yiğit Efe annesi tarafından anneannesinin Bayrampaşa’daki evine getirildi. Burada kendisini kurtaran İkram Eryılmaz’la buluşan Yiğit Efe ve ailesi Eryılmaz’a teşekkür etti.

Olayı anlatan anne Akbaş, yangın esnasında ne olduğunu ilk başta anlamadığını ifade ederek, "Ben son katta olduğum için hiç anlamadım. Çocuk uyuduğu için biran önce çocuğu aldım beşikten. Evin kapısını açmamla bir anda evin için duman oldu. Sonra ağabey geldi, yanında bir arkadaş daha vardı. Onları görünce içim rahatladı. Dedim ki böyle iyi yürekli insanlar da var. İlk önce büyük oğlumu kurtardılar. Ben zaten Yiğit Efe’yi camdan sarkıtıyordum hava alsın diye daha sonra ağabey teslim aldı. Gücüm kalmamıştı ağabey sarkıttı sonrasını çokta hatırlamıyorum" dedi.

Yiğit Efe’yi kurtaran, İkram Eryılmaz ise, "Annenin de öncelikle desteği ile sonra Cenab-ı Allah’ın bize vermiş olduğu güç ile kuvvet ile hafif sarkıtarak temiz hava ile buluşturup itfaiye ekiplerine teslim ettik. Allah’a şükürler olsun. Kesinlikle yorulmadım. Bugün o binaya çıkarken 3’üncü katta tıkanma oluyordu. Ama dün ki o dumana maruz kalmamıza rağmen Allah’ın vermiş olduğu büyük bir kuvvet vardı. Girişte o alevleri gördüm alevleri geçtikten sonra hanımefendinin yanında kendimi gördüm. Yiğit Efe kucağımdaydı hepsi o" diye konuştu.