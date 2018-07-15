Minikler 15 Temmuz’u işaret diliyle anlattı

Yüzlerce kilometre pedal çevirerek 15 Temmuz gecesine yön veren şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan mezarına giden bisikletçiler ise Belediye Başkan Ahmet Haşim Baltacı tarafından ödüllendirildi.

Arnavutköy’de bu yıl 2’ncisi gerçekleşen bisiklet turunda 15 Temmuz gecesine yön veren şehit Ömer Halisdemir’in Niğde’de bulunan mezarına gitmek için İstanbul’dan yola çıkan bisikletçiler geri döndü. Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, tura katılan bisikletçileri ödüllendirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı’nda çeşitli etkinlikler yapıldı. Konuşan eller isimli minik öğrencilerden oluşan grup, işaret dilleriyle 15 Temmuz’u marşlarla anlattı. Vatandaşlardan büyük alkış toplayan grup üyeleri, heyecan içerisinde gösterilerini sundu. Çeşitli görevlerde gazi olanların yanı sıra 15 Temmuz gazileri de etkinlikleri takip etti. Ünlü müzisyen Eşref Ziya Terzi ise Arnavutköylüler için sevilen türküleri seslendirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte ise Arnavutköy’den yola çıkıp Ömer Halisdemir’in mezarını ziyarette bulunan bisikletçilere ödülleri takdim edildi. Aynı zamanda 15 Temmuz şiir yarışmasına katılıp başarı gösterenlere de program kapsamında ödülleri verildi.

Sahneye çıkan 15 Temmuz gazileri o gece yaşadıklarını, o anki hislerini anlattı. Gazilerden biri gözleri dolarak vatandaşlara, "Siz vardınız, biz de varolduk. Allah razı olsun” dedi.

15 Temmuz anıtının yapım çalışması sürerken Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı incelemelerde bulundu. Ay yıldız şeklinde olacak anıtta şehitlerin isimleri yer alacak.

"Nasıl olur da böyle bir ülkeden, böyle necip bir milletten böyle hainler yetişir?”

15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin konuşan Başkan Baltacı, "Bir yandan sevinçliyiz. Bu sevincimiz böyle şanlı bir millete, güçlü bir millete sahip olmak, başımızda güçlü bir devlet başkanımızın oluşundandır. Bir yandan da kalbimiz buruk. Nasıl olur da böyle bir ülkeden, böyle necip bir milletten böyle hainler yetişir? Bütün bunları düşünerek bu akşamki etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz gazilerimizi misafir ettik. Diğer gazilerimiz de buradaydı onları da misafir ettik. Onların duygularını dinledik. Eminim ki bundan sonra hayata geçirmeyi arzu ettikleri böyle elim durumlar karşısında bu vatan hainlerinin alacağı cevabı da en net şekilde burada bu akşam gözüktüğünü tahmin ediyorum. Ayrıca sembolik değeri olan bisiklet turumuz da önemli olan 25 sporcumuza da ödüllerini verdik. Onlara teşekkür ettik çünkü, onlar da kendi meziyetleriyle beraber ’biz de buradayız, biz de varız’ dedi. Onların da alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

"O kahpe geceyi yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

15 Temmuz gecesini yeni nesillere aktarmak istediklerini söyleyen 15 Temmuz Gazisi Murat Yapar, "Geçen seneleri unutturmamak için belediyemizin yaptığı bu etkinliğe teşekkür ediyoruz. O kahpe geceyi yeni nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Coşkulu kutlayış çok güzel, çok mutluyuz. Ama şehitlerimiz aklımıza geliyor, o gün yaralandığımız o acılar tekrar tekrar yaşıyoruz. İster istemez o anı yeniden yaşıyoruz” diye konuştu.