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06 Haziran 2018 15:51

Minikler en güzel bahçe için yarıştı

Minikler, özenerek süsledikleri hobi bahçelerini “En Güzel Hobi Bahçesi” ödülünü alabilmek için jürinin beğenisine sundu.

Minikler en güzel bahçe için yarıştı

06 Haziran 2018 15:51

Bahçesini en güzel süsleyen ve bakımını yaparak dereceye giren ilk üç okula fotoğraf makinesi hediye edildi.


Kağıthane Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde “En Güzel Hobi Bahçesi" yarışmasının ödül töreni, Hamidiye Mahallesi’ndeki hobi bahçesinin önünde düzenlendi. Törene Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Çayır, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrencilerin binbir zahmetle bakımını yaptıkları bahçeler arasında en güzeli seçildi. Kimi öğrenciler toprakla uğraşmanın keyfini çıkarırken, kimileri de taşlarla özenerek süslediği bahçeleri jürinin beğenisine sundu. Yapılan oylama sonucunda dereceye giren ilk üç okula ödül olarak fotoğraf makinesi hediye edildi. Jüri üyeleri bahçenin temizliğine, ürün verimliliğine ve süslemesine bakarak değerlendirmede bulundu.



“Enerjilerini toprağa atsınlar”


75 okul için ayrı hobi bahçesi olduğunu ifade eden Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, “Kağıthane’de eğitim veren yaklaşık her ilk ve ortaokulumuza bir bahçe tahsis ettik. Çocuklarımızın bu kadar özveri ile çalışmalarını tebrik ediyorum. Hobi bahçesi için çok emek verdik. Bu günleri görünce karşılaştığımız zorluklara değdiğini gördüm. Hedefimiz şehir merkezinde yaşayan çocuklar yiyecekleri ürünleri tanısınlar. Bunların nasıl yetiştiğini görsünler, enerjilerini toprağa atsınlar” şeklinde konuştu.




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