Minikler lezzet yarışı yaptı, aileleri heyecanla izledi

Lezzete doyuran, ünlü şeflerle vatandaşları bir araya getiren Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali Çekmeköy'de başladı. Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen festivalde mutfağa giren miniklerin lezzet yarışını aileler heyecanla izlerken o anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Birbirinden lezzetli yemekler ve mutfağa dair birçok konunun yer aldığı Çekmeköy Belediyesi'nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Şeffaf Mutfak Güvenli Gıda Festivali başladı. Çekmeköy Belediyesi'nin bahçesinde gerçekleşen festivalin açılışına AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, aşçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festivalde, yiyecekler sergilenirken vatandaşlar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi. Festivalde miniklere doğru el yıkama teknikleri anlatılırken çocuklar kendileri için hazırlanan mini alanlarda mutfağa girdi. Minikler keklerini rengarenk süsleyerek lezzet yarışı yaparken aileleri de heyecanla çocuklarını izledi. Çocukların en lezzetli keki yapmak için uğraştığı o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu. Festivalde ayrıca Çekmeköy Belediyesi'nin denetimlerinden geçerek Şeffaf Mutfak Bayrağı alan işletmelere de belgeleri takdim edildi.

“Herkesi bugün ve yarın bu festivale davet ediyorum”

Festivalde küçükten büyüğe herkes için birçok etkinliğin yapıldığını ve katılımdan dolayı çok memnun olduğunu belirten Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “ Bizim burada anaokulundaki çocuklarımıza, ellerini nasıl yıkayabileceklerinden nasıl pasta yapabileceklerine,ünlü şeflerimizin burada yemek tariflerine kadar birçok etkinliğin olduğu bir gıda festivali. Burada hijyeni önemsiyoruz, bölgemizde bu sertifikaları almaya hak kazanan firmalarımızı önemseyerek paydaş olarak bu işi yapıyoruz. Her kesimin bir şeyler bulabileceği güzel bir etkinlik herkesi bugün ve yarın bu festivale davet ediyorum” dedi.

“Çok güzel eğleniyorum”

En güzel keki yapmak için birçok süsleme yaptığını ifade eden Aybüke Serçe, “Kek yapıyoruz annem ve kardeşimle geldim. Çok güzel eğleniyorum” dedi.

“En güzel keki ben yapabilirim”

Festivalde yararlı bilgiler öğrenmenin yanı sıra birçok arkadaş edindiğini dile getiren Muhammet Mustafa Yüksel, “Burada arkadaşlarımla birlikte kek yapıyorum. Kek yapmayı, ellerimizi yıkamayı öğrettiler. En güzel keki ben yapabilirim” diye konuştu.

2 günlük festival kapsamında ünlü şefler Rafet İnce, Sahrap Soysal, Muhsin Ertürk, Eyüp Kemal Sevinç vatandaşlarla bir araya gelerek mutfakta başarılı olmanın sırlarını vatandaşlarla paylaşacak. Birbirinden lezzetli yemeklerin piştiği festival alanında; lezzet kütüphanesi, kör tadım yarışmaları, diyetisyen buluşmaları, spor etkinlikleri, ödüllü yarışmalar, hijyen etkinlikleri festival boyunca devam edecek. 22 Eylül Cumartesi akşamı Evrencan Gündüz ve Buray; 23 Eylül Pazar Six Pack ve Zara şarkılarını festivale katılanlar için seslendirecek.