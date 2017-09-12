Minikler, macera parkurunda yarıştı

Bir AVM’nin ana etkinlik alanında küçük oyunlardan oluşan, 6 etaplı Boyner Macera Maratonu’nu parkurunda minikler kendi yaş gruplarındaki rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Üç gün süren etkinliğe yüzlerce çocuk katıldı. Mavi ve kırmızı takımlar halinde atlama, zıplama, sürünme, top atma, puzzle gibi etaplarda yarışan minikler aynı zamanda eğlenceli dakikalar geçirdi.

Survivor yarışmasıcısı Merve Aydın da katıldı

Heyecan ve coşkunun bir arada yaşandığı, çocukların yarışarak eğlendiği maratonda miniklere Survivor All Star 2015 yarışmacısı Milli Atlet Merve Aydın da eşlik etti. Merve Aydın eşliğinde yarışan minikler neşe dolu bir macera deneyimi yaşadılar. Boyner Macera Maratonu’nu tamamlayan çocuklar madalya ve sürpriz hediyeler kazandı.