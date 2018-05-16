Minikler Mehmetçik için kitap yazdı

Onlarca anaokulu öğrencisi ilk kez hikaye yazmanın sevincini yaşarken minikler, imzaladıkları kitaplarının satışını kısa sürede tamamladı.

Altınyıldız Anaokulu’nda eğitim gören onlarca öğrenci, Mehmetçik için kitap yazdı. Her biri ayrı ayrı öykülerden oluşan kitapların resimlerini de minik eller çizdi. Hikaye hazırlama süreçlerinde ailelerinden ve öğretmenlerinden destek alan öğrenciler, ilk kez kitap yazmanın sevincini yaşadı. Altınyıldız İlkokulu bahçesinde düzenlenen minik yazarlar imza gününe Okul Müdürü Abdulvahap Ateş , çok sayıda veli ve öğrenciler katıldı. Kitap hazırlığı için günlerce hummalı bir çalışma yürüten minik yürekler, imzaladıkları kitapları satarak elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı. Kitaplar kısa sürede satılırken Aileler çocuklarının sevincine ortak oldu. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda Minik yazarlara madalya verildi .

"Mehmetçiğimize küçük ellerin bir katkısı olsun diye düşündük"

Projeyle geleceğin yazarlarını yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Altınyıldız İlkokulu Müdürü Abdulvahap Ateş,"Bu projeyi anaokulu öğretmenlerimizle 4, 5 ay önce planladık. Öğrencilerimiz kendi hikayelerini üretsinler istedik. Bu şekilde yola çıktık. Öğrencilerimiz kitaplarını oluşturdular, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte. Kitapları oluşturduktan sonra resimlediler. Biz bir matbaaya gönderdik kitap haline getirdik. Öğrencilerimiz bugün kitaplarını imzalayıp satacaklar, elde edilen gelirlerde Mehmetçik Vakfımıza bağışlanacak. Geleceğin yazarlarını bugünden hazırlamak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek istedik. Mehmetçiğimize küçük ellerin bir katkısı olsun diye düşündük. Çocuklarımızın önünü açalım, onlara sorumluluk verelim Sanatçı insanlar yetiştirelim. Sanatçı çocuklar yetiştirelim. Sanatçı insanlar ürettikleri her şeyi estetik açıdan görürler. 20 Liraya ürettiğimiz fındığı sanatçı 200 liraya satar. Estetik duygularla hareket edildiği zaman daha çok kazanırız, yarınlara daha güvenle bakarız" dedi.

"Kendileri küçük mesajları büyük"

Minik öğrencilerin kitapları kısa süre içerisinde tükendi "Kirli çocuk" isimli hikayesini çocukların daha dikkatli olması için yazdığını belirten Mehmet Emin Tuncel, "En çok ellerimizi yıkamadığımız için hasta oluyoruz. Ben kirli çocuğun hikayesini anlattım. Çocuklar kirlenirse hasta olurlar" dedi.

Akıllı Prenses hikayesiyle herkese mesaj vermek istediği söyleyen Nefise Hüma Koyuncu ise, Hikayesinde teknolojnin insan sağlığına verdiği zararı anlattı. Hikayesnden elde edilecek gelirleri Mhmetcik Vakfına bağışladıklarını söyleyen Koyuncu, askerleri çok sevdiğini söyledi.