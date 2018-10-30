Minikler sokak hayvanlarının kalp atışlarını dinledi

Eyüpsultan'da sokak hayvanlarına özel hizmet veren kliniği ziyaret eden minik öğrenciler , hayvanların kalp atışlarını dinledi. İlk kez böyle bir deneyim yaşayan minikler, sokak hayvanlarıyla eğlenceli bir gün geçirdi.

Eyüpsultanlı minik öğrenciler sokak hayvanlarına özel olarak hizmet veren kliğini ziyaret etti. Burada sokak hayvanlarıyla ilgili merak ettiklerini öğrenme fırsatı bulan minik öğrenciler hayvanların kalp atışını dinledi. Eyüpsultan Belediyesi'nin, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ilçede Aralık 2015 tarihinde faaliyete geçen Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği, haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor.

Sokak hayvanları için bugüne kadar ambulanstan barınma ve besleme noktalarına, kediler için özel evlerden mama dağıtımına kadar pek çok olumlu çalışmaya imza atan Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nde, şimdiye kadar 490 sokak hayvanı da sahiplendirildi.

Hayvanların sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışan klinikte, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi, kısırlaştırma, aşı gibi işlemleri yapılıyor.

Klinik Haftanın Altı Günü Hizmet Veriyor

Sokak hayvanları için özel dizayn edilmiş ve tüm ekipmanı bu doğrultuda oluşturulmuş, muayene odası ve ameliyathanesi de olan klinik toplamda 200 metrekare büyüklüğünde. Dört veteriner hekim ve iki yardımcı personel ile haftanın altı günü sabah 08.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet veren klinikte ayrıca sahipsiz hayvanların mikroçip uygulamaları yapılarak kayıt altına alınması, sahipsiz hayvanların sahiplendirilmesi gibi hizmetler de veriliyor.

Kedi Polikliniğinin İnşasına Başlandı

Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği'nin hemen arkasında inşasına başlanan kedi polikliniği ile kapasite daha da artırılacak. Toplam 120 metrekare alana sahip olacak olan kedi polikliniği, ameliyat ve ameliyat sonrası yatış, enfeksiyonlu hastalar, yavru ve yavru anneleri için ayrılan bölümlerden oluşacak. Böylece ameliyattan çıkan hayvanlar daha sakin bir ortamda kendilerine gelirken, enfeksiyon hastalığı bulunan hayvanlar da bu hastalıklarını diğerlerine bulaştırmamış olacak.