Minikler temiz çevre için yürüdü

Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek de temiz çevre sağlıklı yaşam için yürüyen minikleri yalnız bırakmayarak yürüyüşte vatandaşlara broşürler dağıttı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren çevrelerine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla başlatılan Yeşil Okul Projesi kapsamında öğrenciler Beykoz’da yürüyüş gerçekleştirdi. Beykoz Belediyesi, Beykoz Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yön Temizlik katkılarıyla gerçekleştirilen projede ilçedeki 54 ilkokul ve ortaokullarla çeşitli Çevre Temizliği Etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda etkinliklerin başlangıcı olan yürüyüşe Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Salim Öztürk, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı. Ortaçeşme Meydan Saat Kulesi önünden başlayan yürüyüşte öğrenciler ellerindeki “Çevreyi Kirletme Dünyayı Yok Etme” dövizleriyle “Beykoz bizim temiz tutalım” sloganları attı. Yürüyüşte çocuklar çevredeki zararlı atıkları eldivenlerle toplarken atıkların geri dönüşümünün önemine de dikkat çekti. Minikler ayrıca vatandaşlara daha temiz bir çevre için dikkat edilmesi gerekenlerin yazdığı broşürleri dağıttı. Çocuklar temiz bir çevre için yürürken evlerinde çocukları izleyen vatandaşlarda balkonlarından alkışlayarak çocuklara destek verdi. Yürüyüş sonrası Başkan Çelikbilek, çocuklara yeşil elmalar dağıtarak temiz çevrenin sağlıklı yaşam için önemine dikkat çekti. Proje ile Beykoz’daki okullarda atıkların toplanması, geri dönüşümle yeniden kullanılması ve çevreye zarar vermeden istenilen bölgede geçici depolanması amaçlanıyor.

“Çocuklarımızı bu yaşlarda bilinçlendirmek istiyoruz”

Çocukların küçük yaşlardan itibaren çevresine karşı duyarlı bireyler olarak yetişmeleri noktasında okullarda başlatılan projenin çok önemli olduğunu belirten Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, “Yeşil okul Projesi önemli bir olay, çocuklarımızı bu yaşlarda bilinçlendirmek istiyoruz. Bu yaşta ebeveynlerine örnek oluyorlar. Çocukların geleceği için Beykoz’da yaşayabilmeleri için çok ciddi bir çalışma, bu yaşta başlamaları çok güzel. Geri dönüşümle ilgili çok ciddi katkı sağlıyoruz. Mahallelerimize koyduğumuz farklı geri dönüşüm noktalarında 8-10 çeşit zararlı atıkları topluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerlere çöp atmamalıyız, bilinçli olmalıyız”

Arkadaşlarıyla birlikte daha temiz bir çevre için insanlara broşürler dağıttıklarını ve uyardıklarını söyleyen Fatih Talha Çelebi, “Atık toplayacağız, yere çöp atanları uyarmamız gerekli. Yerlere çöp atmamalıyız, bilinçli olmalıyız” diye konuştu.

“Çevremizi temiz tutalım, geleceğime sahip çıkalım”

Çevreye karşı duyarlılık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptıklarını dile getiren Dilek Bağcı, “Çevreyi temiz tutmamız gerektiğini, doğanın bize emanet olduğunu insanlara bildiriyoruz. Doğayı temiz tutmalarına ve gelecekteki insanlara temiz bir çevre bırakmak için afiş dağıtıyoruz. Çevremizi temiz tutalım, geleceğime sahip çıkalım” dedi.