Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

65 ilden erkeklerde 508, kızlarda 365 judocunun katıldığı şampiyonanın ilk gününde erkekler; 26, 30, 34 ve 38; kızlarda 24, 28, 32 ve 36 kg müsabakaları yapıldı.

İlk gün madalya sıralamasında birinciliği Bursa 3 altınla, ikinciliği Kocaeli birer altın ve gümüş ile 4 bronzla, üçüncülüğü de Konya bir altın ve bir bronzla elde etti.

Sabah eleme seansından sonra akşam yapılan resmi açılış töreninde; Karaman Valisi Fahri Meral, Federasyon Başkanı Sezer Huysuz, Karaman Belediye Başkanvekili Mustafa Öktem, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, Karaman GHSİ Müdürü Hayati Kısacık, İl Jandarma Komutanı hazır bulundu.

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler

26 Kg: 1. R. Onur Kök (K.Maraş), 2. İ. Baran Çınar (Aksaray), 3. M. Sami Deveci (Konya), 3. Tuncat Türkmen (Ş.Urfa).

30 Kg: 1. İbrahim Yıldırım (Bursa), 2. M. Emin Doğan (Ş.Urfa), 3. Ramazan Yıldız (İzmir), 3. Fevzi Bilir (Adana).

34 Kg. 1.M. Caner Çetin (Bursa), 2. Murat Toksun (İzmir), 3. Selim Ilgaz (Ankara), 3. Abdülsamet Çakır (Kocaeli).

38 Kg: 1. Abdullah Turgutlu (Konya), 2. Emre Yazdan (Kocaeli), 3. Berkay Aydın (Kocaeli), 3. Sefa Doğan (K.Maraş).

Kızlar

24 Kg: 1. B.Nur Karataş (Bursa), 2. Merve Tunç (İstanbul), 3. Hiranur Dülger (Antalya), Duygu Yılmaz (Manisa).

28 Kg: 1. Z. Betül Sarıkaya (Kocaeli), 2. Ceren Topçu (Sakarya), 3. Sevnur Köse (Kocaeli), S. Zeynep Kaygısız (Ankara).

32 Kg: 1. E. İkra Candan (Adana), 2. Bengü Yılmaz (Manisa), 3. A. Naz Özdemir (Denizli), 3. Yağmur Avcı (Mersin).

36 Kg: 1. Belinay Ayhan (Balıkesir), 2. Ceren Yılmaz (Manisa), 3. Asude Demir (Sakarya), 3. Necla Şeker (Kocaeli).