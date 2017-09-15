Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Salonu’nda devam eden Minikler Türkiye Şampiyonası’nda erkekler; 42, 46, 50, 58; kızlarda ise 40, 44 ve 8 Kg müsabakaları yapıldı.

Madalya sıralamasında ikinci gün sonunda birinciliği Kocaeli 3 altın, 2 gümüş bir bronzla, ikinciliği Konya 3 altın 1 gümüş, 3 bronzla, üçüncülüğü de Bursa 3 altın ve bir bronzla elde etti. Minikler Türkiye Şampiyonası yarın erkekler 60, +60; kızlar 52, 57 ve + 57 Kg maçlarıyla son bulacak.

İkinci gün sonuçları şöyle:

Erkekler

42 Kg: 1. Yücel Göker (Konya), 2. İlker Serin (Tokat), 3. Enes Aslan (Bursa), 3. Umur Ertan (Van).

46 Kg: 1. Erman Gürgen (Kocaeli), 2. Resul Yalnız (Ordu), 3. İbrahim Burgaz (Konya), 3. Orhan Güçevin (İstanbul).

50 Kg: 1. M. Berk Yılmaz (Tokat), 2. E. Selim Arı (Kocaeli), 3. M. Umut Arslanhan (Mardin), 3. Veli Nane (Adana).

55 Kg: 1. Mertcan Kömpe (Samsun), 2. E. Cafer Aslanoğlu (Samsun), 3. Y. Selim Kara (Kocaeli), 3. H. Efe Ergin (İzmir).

Kızlar

40 Kg: 1. Gülzade Korkmaz (Balıkesir), 2. Nuriye Avcı (Antalya), 3. Elif Ağar (Konya), 3. Sidar Cihangir (Manisa).

44 Kg: 1.F.Nur Birer (Konya), 2. Miray Toker (İstanbul), 3. Sezin Recepçe (Manisa), 3. Gamze Demir (Kocaeli).

48 Kg: 1. Zehranur Kaya (Kocaeli), 2. S. Nur Yiğit (Konya), 3. Aylin Çapri (Zonduldak), 3. Ceyda Aydın (Manisa).