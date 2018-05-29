Miniklerden İstanbul’un fethine özel kutlama

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama programına öğrencilerin gösterisi damga vurdu.

Küçükçekmece’de İstanbul’un Fethinin 565’inci yılı dolayısıyla özel bir program düzenlendi. Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleşen kutlama programına Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden başta olmak üzere, Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdülbaki İnce, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Günümüzde artık fetih bilgiyle oluyor”

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından söz alan Harun Kaya, tüm dünyanın değiştiğini belirterek günümüzde fetihlerin silahla değil, bilgiyle yapıldığını söyledi. Kaya sözlerini, “Bugün güçlü ülkelere bak. Bilgiyi kullanarak güçlü oluyorlar. Güçlü olmak için silah kullanmak değil, bilimde, teknolojide, kültür ve sanatta güçlü olmak lazım” diye konuştu.

“Fatih Sultan Mehmet’e binlerce rahmet diliyorum”

Türklerin İstanbul’u alarak aslında dünyayı ele geçirdiklerini belirten Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kuzugüden ise, “Türkler dünyaya şekil vermeye İstanbul’dan başladı. Orta Çağı kapatarak Yeni Çağa geçirdi. Çok önemli bir günü hatırlamak için buradayız. Fatih Sultan Mehmet’e binlerce kez rahmet diliyorum. İyi ki almış İstanbul’u ve biz iyi ki İstanbul’ da yaşıyoruz ” dedi.

Fetih gösterisine büyük alkış

Program kapsamında, 700. Yıl Osmangazi Ortaokulu öğrencilerinin sergilediği tiyatro gösterisi katılımcılardan büyük alkış aldı. İstanbul’un fethinin anlatıldığı gösteri ile öğrenciler büyüklerinin beğenisini kazandı. Ayrıca okul korosu İstanbul şarkıları seslendirirken, Trabzon yöresine ait halk oyunları ekibi sahne aldı. Öğrencilerin okudukları fetih şiirleri ise duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Mehteran ekibiyle coşan kalabalık 565’nci yıla yaraşır bir kutlama yaptı. Protokol üyeleri konuşmaların ve gösterilerin ardından öğrencilerin hazırladıkları eserlerden oluşan karma sergiyi gezdi.