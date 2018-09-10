Miniklerin okul heyecanı başladı

Okula uyum haftası uygulamasıyla ana sınıfı ve 1'inci sınıf öğrencileri okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce ders başı yaptı. Minikler okulun ilk gününde aileleri ile birlikte okulun yolunu tuttu.

Okula uyum haftası uygulaması nedeniyle ana sınıfı ve 1'inci sınıf öğrencileri okulların açılacağı tarihten 1 hafta önce ders başı yaptı. Okul heyecanı yaşayan minikleri, okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babaları ile birlikte okulun yolunu tutan miniklerin heyecanı ise dikkat çekti. Kimi öğrenciler ailesinin okul çıkışına kadar beklemesini isterken kimisi ise okul başladığı için mutlu olduğunu ifade etti.

“Annem beni bekleyecek”

Birinci sınıfın ilk gününde annesiyle birlikte okulun yolunu tutan Eren Şahin, “Heyecanlıyım, okulu seviyorum. Annem beni bekleyecek” şeklinde konuştu.

“ Bizde heyecanlıyız”

Birinci sınıfın ilk gününde çocuğunu okula götüren bir veli, “3 senedir anaokuluna gidiyoruz. Bizde heyecanlıyız, şu anda beni bırakmıyor ilk gün öyle oluyor” ifadelerini kullandı.