Minimal invaziv tedavisi ile dişte minimal kayıp

Dr. Ayşen Nekora Azak, tedavinin minimal kayıp ile dişlerin ve etrafındaki dokuların uzun süre sağlıklı kalmasını sağladığına vurgu yaptı.

Minimal invaziv tedaviler, dokularda en az hasar oluşturularak gerçekleştirilen girişimler olarak tanımlanıyor. Son yıllarda bilim ve teknolojide ilerlemeler ile minimal invaziv tedaviler sağlık alanında sık sık gündeme gelmeye başladı. Ağız ve diş sağlığının devamlılığını hedefleyen minimal invaziv tedavilerin günümüz modern diş hekimliğinde de giderek önem kazandığını belirten İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Nekora Azak, bu tür tedavilerde amacın diş ve etrafındaki dokularda minimal madde kaybı ile sağlıklı dokularının korunması olduğuna dikkat çekerken, “Rutin kontrollerle lezyonlar oluşmadan koruma önlemlerinin alınması veya erken teşhis ile dişe ve etrafındaki dokulara en az zarar verecek tedavilerin yapılmasıdır. Herhangi bir nedenle lezyon meydana gelmişse, etki ve zararı en aza indirmek için en erken aşamada, en az girişimsel ve en etkili yolla tedavi edilmesidir” dedi.

Erken tedavi hasta için avantajlı

Dişlerin ve etrafındaki dokuların uzun süre sağlıklı kalmasını sağlayan minimal invaziv tedavilerde hastalığın teşhisi, risk tayini ve hasta motivasyonunun önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Azak, erken aşamada diş tedavilerinin minimal invaziv yöntemlerle tedavi edilmesinin hem ekonomik hem de hasta tarafından da avantajlı bir uygulama olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azak, minimal invaziv tedavi prensiplerinden faydalanılarak ağız içerisinde sağlıklı dokulara zarar vermeden konservatif, protetik tedaviler, estetik restorasyonlar, ağız içi cerrahi girişimler ve implant uygulamalar yapmanın mümkün olduğu bilgisini paylaştı ve “Konservatif dis tedavisinde amaç curukten korunma, lezyonların kavite olusmadan once tanısı, curuk kavitesi oluşmadan demineralize mine ve dentin dokularının remineralizasyonunun sağlanması, gerekliyse minimum invaziv uygulamalarla restorasyonların yapımı, bunların rutin kontrol edilerek devamlılığın sağlanmasıdır” dedi.

Çürük oluşmadan ağız hijyeninin iyileştirilmesi ve diyetin düzenlenmesinin de minimal invaziv uygulamalarının kapsamı içerisinde olduğunu belirten Prof. Dr. Azak, minimal invaziv diş hekimliği prensipleriyle implant uygulamalarındaki amacı, implant yapılacak bölgede diş eti ve kemik dokusundan minimal madde kaybı ile implant yerleştirerek tedavi etmek olduğunu söyledi.

Dişte estetik restorasyonlar

“Estetik diş hekimliğinde bireylerin yüz hatlarındaki uyumuyla birlikte dogal bir görüntünün elde edilebilmesi amacıyla, minimal invaziv tedavilerle diş ile yumuşak dokunun tam bir uyumu sağlanır” diyen Prof. Dr. Ayşen Nekora Azak, diş hekimliğinde protetik materyaller ve adeziv sistemlerdeki gelişmelerle diş dokularından fazla madde kaldırmadan estetik restorasyonların yapılabildiğine vurgu yaptı ve “Gülme esnasında diş etinin fazla görünmesi, ağız içinde görünen diş boylarının kısa olması gibi durumlarda diş etinde minimal invaziv periodontal cerrahi sonrası porselen lamina veneer restorasyonlar yapılabilmektedir. Bu tür kombine tedavilerin minimal invaziv olarak yapılması ile mümkün olan en az seviyede doku kaybı olmaktadır. Bunun neticesinde iyileşme ve tedavi süresi kısalarak hasta memnuniyeti artırılmaktadır” dedi.

Hasta başında uygulanan bilgisayar destekli uygulamalarla da minimal invaziv tedavi prensiplerinden yararlanma imkanı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Azak, bu uygulamaların diş sert dokularını koruyarak estetik malzemelerden diş restorasyonlarının yapılmasını gerçekleştiren restoratif bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi ve “Yapılmak istenen restorasyonun tipine göre diş sert dokusunun kaldırılması minimum düzeydedir veya aşındırmadan da dolgular veya lamina veneer uygulamaları olabilmektedir” dedi.

Genel tıpta olduğu gibi diş hekimliğinde invaziv olmayan tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması gerektiğini belirten Prof. Dr. Azak, burada doku dostu materyallerin kullanılması ve sağlıklı dokularının korunmasının esas amaç olması gerektiğinin altını çizdi.