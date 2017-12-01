Mint, E-5 Kağıthane ve Şişli projelerini satışa sundu

Gayrimenkul yatırım ve emlak sektörünün önemli oyuncularından Mint, Kasım ve Aralık 2018’de teslim edilecek olan E-5 Kağıthane ve Şişli projelerinin metrekare fiyatını 7 bin 600 ile 8 bin 200 lira arasında satışa sunduğunu açıkladı. Tanıtım dönemine özel olarak metrekaresi ortalama 7 bin 600 liradan satışa sunulan MİNT E-5 Kağıthane projesinde 1+0, 1+1, 2+1 olmak üzere toplam 101 daire bulunuyor.

Şişli’de bulunan projede ise toplam 8 bin metrekarelik inşaat alanında 1+0, 1+1 ve 2+1 seçenekleriyle satışa sunulan projede 1+1 ve 2+1 loft daire seçenekleri de bulunuyor. Levent metro durağına 10 dakika yürüme mesafesinde bulunan projede ayrıca, Mori Kazuyoshi tarafından Japonya’da özel olarak tasarlanmış bir Japon Bahçesi yer alıyor.

"Karbon salınımı ve enerji tasarrufu her zaman ilk önceliğimiz oluyor"

MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, binaların çevreye olan etkisi ve katkısını ön planda tuttuklarına dikkat çekerek, "Çıktığımız yola iki yeni projemizle devam ediyoruz. Projelerimizde her zaman insan ve çevre odaklı olmaya özen gösteriyoruz. Yıllar sonra mimarisi ve çevreye verdiği değerle örnek olacak binalar üretmek istiyoruz. Ada bazlı kentsel dönüşüm projelerine imza atarken İstanbul’a sürdürülebilir yaşam alanları sunuyoruz. Binalarımızın sadece estetik olması bizim için bir kriter değil. Çevreye olan etkisi ve katkısını da ön planda tutuyoruz. Bina inşa sürecinde ve kullanım ömrü boyunca karbon salınımı ve enerji tasarrufu her zaman ilk önceliğimiz oluyor. Ciddi yatırımlarla hayata geçirdiğimiz çevreci yaklaşımımızla güneş enerjisini binanın sistemlerine destek olarak kullanıyoruz. Güneşten elde ettiğimiz enerjiyi aydınlatma, ısınma veya sıcak su için kullanarak bina sakinlerimizin enerji maliyetlerinde yüzde 30 oranında tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Bir ailenin enerji faturasına aylık 100-150 TL arasında katkımız oluyor. Betonarme bir yapının ömrünü ortalama 50 yıl olarak düşünürsek 50 bin ile 75 bin liralık bir katkıdan bahsedebiliriz" diye konuştu.

"2023 yılına kadar ile 1 milyar doları aşkın iş hacmi oluşturmayı hedefliyoruz"

Altıoğlu, şirketin hedeflerinden bahsederek, "2018’de teslim edeceğimiz 400 civarında ünite ile 80 milyon dolarlık iş hacmi oluşturacağız. 2019 yılında ada bazında 6 adet kentsel dönüşüm projesine imza atarak 750 adet konut ile birlikte 150 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturacağız. 2023 yılına kadar aynı hat üzerinde 5 bin 500-6 bin adet arası konut ile 1 milyar doları aşkın iş hacmi oluşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.