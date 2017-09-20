Gayrimenkul şirketi MİNT, hayata geçireceği iki yeni projesi için ön talep sürecini başlattığını duyurdu. MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, yaptığı açıklamada “Enerjimizi şehirden alıyoruz” dedi. Tüm projelerini hayata geçirirken insana ve doğaya saygı prensiplerinden taviz vermediklerini anlatan Altıoğlu, “MİNT olarak enerjimizi şehirden alıyor, herkesin şehrin tam kalbinde yaşamaya hakkı olduğuna inanıyoruz. İstanbul’un en değerli lokasyonlarında bulunan, çağdaş ulaşım alternatiflerinin ve şehir hayatının hemen yanı başında hayata geçirdiğimiz projelerimizi tasarlarken, herkese hitap etmeyi esas alıyoruz. Projemizi şekillendirirken, konut sahiplerinin satın aldıkları evleri dilerse yatırım, dilerse yaşama amaçlı kullanabileceği şekilde tasarlıyoruz” dedi.

“MİNT E- 5 Kağıthane bölgesinin ikonu olacak”

Toplam 10 bin 400 metrekare alanda, 1 adet ticari, 101 adet yaşam ünitesinden oluşan MİNT E-5’in 400 metrekareye yakın bir bölümünün insana ve doğaya saygılı sosyal alanlardan oluşacağını aktaran Altıoğlu, “Sakinlerine, trafik, stres, kalabalık, kısacası; şehir hayatının getirdiği tüm zorlukları ortadan kaldırmayı vaat eden proje, yeni nesil şehir apartmanı konsepti ile tasarlandı. Proje, teras katında yer alan ve 360 derece şehir manzarasına sahip sosyalleşme alanı ve fitness salonu, daire sahiplerinin misafirlerini ağırlayabilecekleri, otel odası konforunda misafir odası, 7/24 güvenlik hizmeti ve çamaşırhanesi ile en yenilikçi projelerden biri olma özelliğini taşıyor. MİNT E-5’te kullanılan malzemelerin ekolojik, karbon ayak izini azaltacak şekilde yerli ve yüksek kalitede seçilmesine özen gösterildi. Proje mimarisi; dış cephesinin bakımı, onarımı ve değiştirilmesi esnasında tüm cepheye kolay erişime izin verecek şekilde tasarlandı. Dış cephede, gün ışığı kalitesini yükseltmek amacıyla kullanılan hareketli panjur ve çiçeklikler ile güneşten gelen ısı iletkenliği artırılırken, soğutma enerji tüketiminin azaltılmasına yardımcı olması amaçlandı. Ayrıca tasarımda kullanılan akustik cam ile iç mekan ses kalitesinin başarılı bir şekilde korunması hedefleniyor” diye konuştu.

“MİNT Şişli İstanbul’un kalbinde yükseliyor”

MİNT Şişli’nin, Levent metro durağına 10 dakika yürüme mesafesiyle dikkat çektiğini söyleyen Altıoğlu, “Büyükdere Caddesi’ne sadece 1 km mesafede bulunan MİNT Şişli, Zincirlikuyu metrobüs durağına ve Zorlu Center’a 3 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise 5 km mesafesiyle hayatı kolaylaştırıyor. 220 metrekare özel Japon bahçesiyle Japonya’nın sembol bitkileriyle süslenen bahçe, dört mevsimin güzelliklerinin yaşandığı bir dinlenme alanı olarak tasarlandı” ifadelerini kullandı.

“Kendi enerjisini üreten proje”

MİNT’in tüm projelerinde enerji kaynaklarını ‘en verimli’ şekilde kullanmak üzere planlamalar yaparak geleceğe de yatırım yapmaya devam ettiğini dile getiren Altıoğlu şunları kaydetti: “MİNT, hayata geçirdiği projelerde kullandığı güneş kolektörleri ile yenilenebilir enerji sayesinde aidat, ısınma ve soğutma giderlerinin azalmasına katkıda bulunuyor. İstanbul’da ortalama 22 yıl olan gayrimenkul amortisman süresini 16 yıla kadar düşüren MİNT, daire tesliminden itibaren konut sahiplerinin satın aldıkları gayrimenkulü kendisi değerlendirmediği takdirde, kiralayarak 24 ay boyunca garantili kira sistemi avantajını sunuyor. Kira bedelini gayrimenkulün toplam değerinin binde beşi oranında belirleyen MİNT, bahsi geçen bedelin altında kiralama gerçekleşirse 24 ay boyunca aradaki farkı karşılıyor”.