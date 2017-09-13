Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 13:52

‘Mirasımız Kudüs’ Uluslararası Karikatür Yarışmasına başvurular başladı

Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) tarafından organize edilen 1’inci Uluslararası Karikatür Yarışması’na başvurular başladı.

‘Mirasımız Kudüs’ Uluslararası Karikatür Yarışmasına başvurular başladı

13 Eylül 2017 13:52


1967’den bu yana İsrail’in işgali altında bulunan Kudüs konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile ‘Mirasımız Kudüs’ başlığı ile düzenlenen 1’inci Uluslararası Karikatür Yarışması’na başvurular başladı.


İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme politikaları, Kudüslü 400 bin Müslüman üzerinde sistematik olarak uyguladığı baskıcı politikalar ve Mescid-i Aksa özelinde gerçekleştirdiği ibadet özgürlüğü kısıtlamaları ile Mescid-i Aksa’yı tamamen ortadan kaldırma hayaline dikkat çekerek uluslararası kamuoyunu harekete geçirme gayesinin hedeflendiği yarışma ile ilgili Mirasımız Derneği’nden yapılan açıklamada, “Kudüs dendiğinde akla ilk gelen şey Mescid-i Aksa’dır. Öyle bir algı operasyonu yapıldı ve yapılıyor ki en basit örnekle Müslümanların çoğu artık Kubbetü’s Sahra’yı Mescid-i Aksa olarak biliyor. İşte bu tür algı operasyonlarına en iyi cevap bu yarışmanın tanıtım görselleri, içeriği, misyonu ve yarışma eserleriyle verileceğini düşünüyor ve ümit ediyoruz. ‘Mirasımız Kudüs’ ana başlığı altında çizerler tarafından Kudüs şehri ile alakalı; işgal, insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı ve kutsal gibi kavramlar ve konuların zenginleştirici bir perspektifle karikatürlerle işlenmesini beklemekteyiz” ifadelerine yer verildi.


Bu sene ilki düzenlenen Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması’nın jüri üyeleri; Türkiye’den Hasan Aycın, Şafak Tavkul, Turan Dertli, Murat Yılmaz, Asım Gültekin, Ahmet Altay ve Ürdünlü çizer Naser Jafari olarak belirlendi. Yarışmaya son katılım tarihi 17 Kasım 2017 olurken ödül töreninin ise 7-17 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Söz konusu yarışmada; birinciye 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncüye ise 7 bin 500 lira ödül verilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç