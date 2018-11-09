Mısır uyruklu kadının çantasını boşaltıp yerine bıraktılar

Esenyurt'ta alışveriş yapan Mısır uyruklu bir kadının sepete bıraktığı çantasındaki para ve ziynet eşyaları hırsızlar tarafından boşaltıldı. Hırsızların çantayı boşalttıktan sonra yerine koyması kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 6 Ekim tarihinde Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mısır uyruklu Dına S. alışveriş yaptıktan sonra çantasına baktığında 25 bin dolar ve ziynet eşyalarının olmadığını fark etti. Bunun üzerine kadın polise şikayette bulundu. AVM'nin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, kadının çantasının 1'i çocuk 2'si kadın 3 şüpheli tarafından soyulduğunu fark etti.

Perdeleme yaparak boşaltmışlar

Hırsızlardan birinin elbise ile perdeleme yaparak alışveriş sepetinden kadının çantasını çaldığı tespit edildi. Devamında ise paraları ve altınları kendi çantalarına aktaran şüphelilerin çantayı sepete tekrar koydukları belirlendi. Mağdur kadının çocuğunun olayı gördüğünü ama ne yaptıklarını anlamadığı öğrenildi.

Kadın suç makinesi çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada şüphelilerden birinin 3 ay önce gözaltına alınan Gaye Y.(21) olduğunu belirledi. Beyoğlu düzenlenen operasyonla gözaltına alınan kadının emniyette 17 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlaman şüpheli kadın sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.