Mısır’dan Türk çeliğine yeni vergi engeli

Mısırlı yerli üreticilerin ithal edilen inşaat çeliğindeki artışı sebep göstererek Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na yaptığı başvuru neticesinde 2016 yılında Türk menşeli filmaşin ve çubuk ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturması başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmada Mısır hükümeti söz konusu ürünlere geçici önlem kararı aldı. Türk firmalara yüzde 10 ila 19 oranında belirlenen vergiler 4 ay yürürlükte kalacak.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde Türkiye, Çin ve Ukrayna menşeli filmaşin ve çubuk (7213, 7214, 7227, 7228 GTİP’li) ürünleri ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştı. Mısır hükümeti, 7 Haziran 2017 tarihinde nihai kararını açıkladı ve damping soruşturmasına yönelik geçici önlem kararı aldı. Karar neticesinde Türk firmalara yüzde 10 ile 19 oranında geçici vergiler hükmedildi. Söz konusu vergiler, kararın yayımlanma tarihinden itibaren 4 ay boyunca yürürlükte kalacak.

Ayrıca Mısır, Çinli firmalara yüzde 17, Ukrayna ArcelorMittal’e yüzde 15 ve diğer Ukrayna firmalarına yüzde 27 oranında vergi uygulanmasına karar verdi.

"Mısır Türk ihracatçılarını engellemeye çalışıyor"

Mısır’ın yıllardır yerli çelik sanayisinin baskısıyla korumacı tedbirler almak için girişimde bulunduğunu söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, "Mısır, yerli sanayisini özellikle inşaat çeliği ürününde korumak adına 2010 yılından bu yana belirli aralıklarla Türk çelik sektörümüze karşı davalar açıyor. Tamamında haklılığımızı kanıtlamış olsak da Mısır bu tavrından vazgeçmiyor. Son olarak 2016 yılında filmaşin ve çubuk ürünleri ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açıldı. Geçtiğimiz günlerde geçici önlem kararını açıklayan Mısır, Türk firmalarımıza çeşitli oranlarda vergilere hükmetti. Mısır, aynı zamanda Mart 2016’dan beri üretici kayıt sistemi adı altında inşaat çeliğini de hedef alan belirli uzun ürünler ithalatına karşı ticareti engelleyici bir uygulama yürütüyor. Başvuru yapan Türk firmalarımızın çoğu uzun bir süredir nihai onay almayı bekliyor ve bu nedenle ihracat gerçekleştiremiyor" dedi.

Mısır’ın telafi edici vergi (TEV) soruşturması şikâyetinde, ABD tarafından Türkiye’ye aynı üründe açılan TEV davasında yer alan iddiaları gördüklerini açıklayan Namık Ekinci, "Dava dosyasını kopyalamışlar ancak bir noktayı atlamışlar. ABD ve Kanada’da aynı ürünlere açılan telafi edici vergi davalarında Türk çelik firmalarımızın teşvik almadığı kanıtlandı. Türk çelik sektörü olarak Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde ticaret gerçekleştiriyoruz. Uluslararası tüm ihracat noktalarımız için aynı durum söz konusu. Ayrıca AKÇT anlaşması çerçevesinde hükümetimizden herhangi bir teşvik de almıyoruz. Almak da istemiyoruz. Türk çelik ürünleri kalitesi ile tüm dünya pazarlarında kabul görmüş durumda. Sektör temsilcilerimizin özverisi sonucunda global piyasalardaki varlığımızı düşük kâr marjlarımız ile sürdürüyoruz" diye konuştu.

ÇİB Başkanı Namık Ekinci son olarak; "Damping davasına yönelik alınan geçici önlem karar raporu yeni açıklandı. 4 ay süreceği belirtilerek kararlaştırılan vergilerin hangi hususlara istinaden alındığı inceleniyor. Diğer tüm davalarımızda olduğu gibi gerekli incelemeleri yapıp, itirazlarda bulunacak ve sürecin peşini bırakmayacağız. Haklılığımızı kanıtlayana kadar takipçisi olacağız" diye belirtti.