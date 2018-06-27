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27 Haziran 2018 09:56

Mithat Cemal’in Fatih ve Fetih adlı eseri, kitapçılarda

Mithat Cemal’in İstanbul’un fethinin bilinen ve bilinmeyen yönlerini mercek altına aldığı eseri Fatih ve Fetih, Alfa Yayınları’ndan çıktı.

Mithat Cemal’in Fatih ve Fetih adlı eseri, kitapçılarda

27 Haziran 2018 09:56


Mithat Cemal’in 1953 yılında, İstanbul’un fethinin 500. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle Son Posta gazetesinde tefrika edilen eseri Fatih ve Fetih, kitapçılarda yerini aldı.


Eserde, İstanbul’un fethine dair yerli kaynaklardan Tursun Bey, Evliya Çelebi ve Tâcüttevârih yazarı Hoca Sadeddin, Namık Kemal; yabancı kaynaklardan ise başta Hammer olmak üzere Rus tarihçi Vasiliyev, İngiliz tarihçi Gibbon, Fransız yazar Gustave Schlumberger ve Bizans tarihçilerinden Ducas gibi yazarları ve eserlerini kritik eden Mithat Cemal, onların yaptıkları hataları da gözler önüne seriyor.




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