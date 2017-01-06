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06 Ocak 2017 12:50

Mitrovic: "Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş"

Mitrovic:

06 Ocak 2017 12:50

Beşiktaş’ın yeni transferi Matej Mitrovic, Türkiye’nin en büyük kulübünün siyah-beyazlı takım olduğunu söyledi.
Kara Kartal’ın yeni transferi Hırvat Matej Mitrovic, sağlık kontrollerinin ardından BJK TV’ye açıklamalarda bulundu. Teklif geldiğinde menajeriyle oturup konuştuklarını belirten Mitrovic, "Büyük bir takımdan teklif geliyor. Türkiye’nin en büyük kulübü Beşiktaş. Oturup konuştuk. Türkiye’nin en büyük kulübüne imza atmaya geldim. Zaten kendi kariyerim açısından da Beşiktaş’ta kendimi kanıtlayıp şampiyonluklarla daha ileriye götürmek istiyorum. En büyük hedefimdi zaten büyük bir takımda oynamak ve hedeflere ulaşmak. Sahada her şeyimi göstereceğim, neler yapabileceğimi göstereceğim. Oyunda, sahada agresif taraflarımı göstereceğim. Agresif ve iyi oyunla kendimi göstereceğim. Stadı gördüm. Taraftarlar dünyanın en iyi taraftarı. Sabırsızlıkla bekliyorum, sahaya inip kendimi taraftara göstermek için. Avrupa’da geldiğim takımla bir tecrübe edindim. Beşiktaş’ta da inşallah daha ileriye gideceğiz. Beşiktaş’ta çok büyük isimlerin yanında yer alacağım. Onlarla birlikte kariyerimizi en üst seviyeye taşıyacağız” dedi.



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