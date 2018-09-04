Mizah dergisi sahibi Çağın Türker’i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli ise ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

Beyoğlu Karaköy’de geçtiğimiz cumartesi gecesi, kız arkadaşının da içinde olduğu arkadaş grubuyla bir balık restoranına gelen mizah dergisi sahibi ve ünlü senarist Çağın Türker, çıkan kavga sonucu yediği yumruk darbesiyle başını yere vurarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 3’ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Türker’in katil zanlısı olduğu öğrenilen Yusuf Ş. ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.