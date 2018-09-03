Mizah dergisi sahibi kavgada öldürüldü

Ağır yaralanan Türker 2 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybederken, polis 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Beyoğlu Karaköy Arap Camii Mahallesi Fermenciler Caddesi üzerindeki bir balık restoranında meydana geldi. İddiaya göre, bir mizah dergisinin sahibi olan Çağın Türker, içinde kız arkadaşının da bulunduğu grup ile semtteki bir balık restoranına geldi. Grup garsonlara sipariş verdiği esnada yan masada oturanlarla şakalaşmaya başladı. Şakalaşma bir anda tartışma ve kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine restorandaki garsonlar araya girerek kavgayı ayırdı. Olayın ardından Türker ve kız arkadaşı restorandan ayrıldı ancak şahıslar peşlerini bırakmadı. Şahıslardan biri, yürüdüğü esnada Türker’e yumruk attı. Aldığı yumruk darbesiyle dengesini kaybederek yere düşen Türker, başını merdivene çarparak ağır şekilde yaralandı. Şahıslar ise koşarak kayıplara karıştı. Olayın ardından Türker’in kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Türker’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Türker, ardından yoğun bakımda müşahede altına alındı. 2 gün komada kalan Çağın Türker verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Türker’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından konuyla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, garsonların ve Türker’in kız arkadaşı ile arkadaş grubunun ifadeleri ve kamera görüntülerinden şahısların kaçış istikametini ve eşkallerini belirledi. Yapılan çalışma sonucunda ekipler, ünlü senarist Çağın Türker ile kavga ederek ölümüne neden olan zanlılar Furkan B., Osman D., Yusuf Ş. ve Fatih Ü.’yü gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.