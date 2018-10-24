MMA Forum İstanbul'da mobil teknolojiyle bugünden şekillenen gelecek konuşuldu

'Shape the Future Mobil' sloganı ile düzenlenen MMA Forum İstanbul'da, mobil dönüşümün biçimlendirdiği gelecek konuşuldu. Etkinliğin sabah oturumlarında, konuk konuşmacılar yapay zeka teknolojisinin çok yakın gelecekte pazarlamayı nasıl etkileyeceği, mobil reklamların ne derece etkin olabildiği ve dünya çapında giderek daha yoğun bir tartışma konusu haline gelen uygulama indirmede sahtekarlıklar konularında bilgiler verdiler.

MMA Türkiye tarafından Shape the Future sloganıyla beşinci kez düzenlenen MMA Forum İstanbul, mobil dönüşümün biçimlendirdiği gelecek konuşuldu. İş dünyası, finans, teknoloji, mobil pazarlama ve reklamcılığın önde gelen isimlerin katıldığı etkinlikte, Türkiye'den ve dünyadan fikir önderleri, ilham verici örnekler ve yeni fikirlerle, veri, tasarım, lokasyon, video, reklam sahtekarlığı, ınfluencer pazarlaması, ve teknoloji girişimciliği ekosistemi gibi konuları ve bunların geleceği tartışıldı.

"Yakında gözlüklerimiz, hatta yastıklarımız, yorganlarımız da bu denkleme dahil olacak"

Yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan IBM'in Digital Makers Lab Global Direktörü Kei Shimada, etkinliğe katılanlar arasındaydı. Yapay zekanın gelişimi ve pazarlamanın geleceği üzerine konuşan Shimada, yapay zeka, 5G teknolojileri ve mobil cihaz teknolojilerinin, gelişimi ile paylaşılan veri trafiğinin muazzam bir büyüme gösterdiğini belirterek, "Mobil cihaz tanımı günümüzde giderek gelişiyor, akıllı telefon ve tabletlerin yanı sıra bugün, kol saatleri ve hatta modern otomobiller de bu denkleme dahil oldu. Bu cihazlarda, attığımız adım sayısından kalp atışlarımıza, internet kullanım alışkanlıklarından yol tercihlerimize farklı verileri takip ediyoruz ve bunları paylaşmaya da giderek daha gönüllü oluyoruz. Yakında gözlüklerimiz, hatta yastıklarımız, yorganlarımız da bu denkleme dahil olacak. Mahrem veri paylaşımı çağına giriyoruz ve bir sonraki adımda duygulara da erişip, veri olarak değerlendirmeye başlayacağız. Bunun yakın bir gelecekte gerçekleşeceğini göreceğiz” dedi.

Pazarlamacılar yapabilecekleri şeyleri daha iyi anlamak ve zaman kazanmak için yapay zekayı kullandıklarını vurgulayan Shimada, konu ile ilgili şu örneği verdi: "İnsanlar ve robotlar arasında bir deney yapıldı. Robotlarla yapılan deneyden sonra robotların kapatılması istendi. Robotların kapatılacağı sırada robotun "Kapama beni" dediğini düşünün, ne hissedersiniz? Duygusal olarak bağlanıyorsunuz. Kimi zaman bu pazarlamanın tek yolu" şeklinde konuştu.

Pazarlamanın geleceğinde, tüm bu verilerin, yapay zeka teknolojisiyle ‘tahminsel analiz' olarak işlenip, 1 saat, 1 gün, 1 yıl sonra ihtiyaç duyacağımız ve talep edeceğimiz ürünlerin belirlenip, buna göre stratejiler geliştirilmesi olduğunu söyleyen Kei Shimada, "Yakın geleceğin pazarlama iletişiminde içerik, yapay zeka tarafından, giyilebilir mobil cihazlarla takip etiğimiz biyometrik veriler, kullanım alışkanlıklarımız, faaliyetlerimiz gibi veriler üzerinden otonom üretilecek ve en uygun mobil cihaz üzerinden bize gelecek” dedi.

"Yapay zeka geleceğin pazarlama aklı"

Tüm bu gelişmelerin, yapay zekanın insanı tamamen silmesi anlamına gelmediğini söyleyen Shimada, şöyle konuştu: “Markaların, çok ama çok yakın bir gelecekte, bir çok farklı temas noktasından, büyük bir hızla akacak veri patlamasına ve bu düzeyde bilgiyi işlemeye hazır olmaları gerekiyor. Bu nedenle evet, Yapay zeka geleceğin pazarlama aklı. Ancak, bu aklı kullanmak, yapay zeka ve büyük veriyi çıktılarını anlamlı bir şekilde yorumlamak için insan faktörüne her zaman gerek olacak. Kreatif direktörlere iyi bir haberim var, yapay zeka henüz ve yakın gelecekte işinizi elinizden alacak bir tehdit oluşturmuyor. Ancak, şu bir gerçek ki insanlar olarak bizlerin, yapay zeka ile aynı anda varlığımızı sürdürmeyi öğrenmemiz gerekiyor.”

"Kullanıcının mobil reklamı algılaması için saniyenin onda ikisi yeterli olabiliyor"

MMA EMEA Yönetici Direktörü Chris Babayode, mobil reklam ve pazarlamanın tek küresel meslek birliği olan MMA'nin, pazarlamanın inovatif gelişimine ve dönüşümüne mobilin gücüyle hız kazandırmak; tüketicilerle kurula araştıracak daha yakın, daha güçlü ilişkilerin iş hacimlerini büyütmesine katkı sağlamak misyonuyla faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

MMA'in bu misyon doğrultusunda analiz, ölçümleme ve bilgi paylaşımına odaklandığı belirten Chris Babayode, sunumunda MMA'in düzenli bilimsel araştırmalarından örnekler vererek, "MMA'in, nöro bilim teknolojisi kullanarak gerçekleştirdiği bir çalışmada, mobil cihazlarda reklamların kullanıcı üzerinde etkili olması için ne kadar süre görüntülenmesi gerektiğinin araştırıldı. Kullanıcı, mobil cihaz ekranında görüntülediği içeriği hızlı bir şekilde kaydırırken, reklamların görüntülenme süresi de değişiyor. Yaptığımız araştırma, iyi hazırlanmış bir mobil reklamın, beyin tarafından algılanması için saniyenin en az onda dördü ila onda ikisi kadar bir sürenin yeterli olduğunu gösterdi" dedi.

Teknoloji girişimcilerine destek

MMA Türkiye, Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyan teknoloji girişimciliği konusuna destek verirken, MMA Forum kapsamında yer alan girişimcilik ekosistemi ve finansmanı konulu bir oturumun yanı sıra, tüm dünyada StartUp terminolojisiyle tanınan 8 teknoloji girişimcisine, etkinlik sırasında tanıtım yapma fırsatı verildi. StartUp'lardan Ulak, Ahtapot, Glocolzone, Contact Circuit, Sweaters, tanıtım standlarının yanı sıra, etkinlik akışı içerisindeki 'StartUp Pitch' oturumlarında sunumlar yaptılar. Cook Circle, Track It, Clotie ise tanıtımlarını standlarında gerçekleştirdiler.