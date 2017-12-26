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26 Aralık 2017 16:06

MOBESE kameralarına silahla ateş eden DHKP/C üyesi tutuklandı

İstanbul’da MOBESE kameralarına silahla ateş ederek zarar veren DHKP-C üyeleri adliyeye sevk edildi.

MOBESE kameralarına silahla ateş eden DHKP/C üyesi tutuklandı

26 Aralık 2017 16:06

Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine konuldu.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Sultangazi ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan MOBESE direğine silahla ateş ederek zarar verip yasadışı pankart asan terör örgütü DHKP/C üyesi M.O. ve M.CA. polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. MOBESE Merkezi’nin kamera kayıtlarından tespit edilen örgüt üyesi 2 kişi, emniyette yapılanan sorgunun ardında adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.O. hakkında "adli kontrol" hükümleri uygulanarak salıverildi.




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