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18 Eylül 2017 09:10

Mobil Okul Timlerinden nefes kesen denetleme

Yeni eğitim-öğretim döneminin ilk gününde ilk görevlerine başlayan Mobil Okul Timleri Şişli’de nefes kesen bir uygulama yaptı.

Mobil Okul Timlerinden nefes kesen denetleme

18 Eylül 2017 09:10

Okul çevresinde şüpheli şahıslara göz açtırmayan ekipler, koşarak yakaladıkları şahısları yere yatırarak üstlerini aradı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırladığı İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) kapsamında Mobil Okul Timleri, Çocuk Şube, Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin bulunduğu ekipler, okullarda uygulama yaparak geniş güvenlik önlemleri aldı.


Polis ekipleri Şişli Endüstri Meslek Lisesi çevresinde şok operasyonlar yaparak uygulama yaptı. Yapılan uygulamada okul önlerinde bekleyen çocukların ve yabancı şahısların genel bilgi taramaları (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü hazırladığı İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) kapsamında Mobil Okul Timleri, Çocuk Şube, Asayiş, Narkotik ve Trafik polislerinin Trafik polislerinin de destek verdiği uygulamada polisler okul etrafından geçen araçları durdurarak arama yaptı.


Okul çevresinde şüpheli şahısları gören ekipler, bu şahıslara doğru koştu. Hareketli dakikaların yaşandığı uygulamada ekipleri şüpheli şahsıları yere yatırarak üstlerini aradı.




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