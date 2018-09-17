Mobil okul timlerinden okul önlerinde uygulama

Ekipler okul çevrelerinde şüpheli görülen araçlarda inceme yaparken, şahısların da kimliğini kontrol etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan Mobil Okul Timlerinin bu yılda görevlerine devam edeceği öğrenildi. Okul çevresinde huzur ve güven ortamını sağlayan Mobil Okul Timleri, 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk ders zilinde de görev başındaydı. Sabahın erken saatlerinden itibaren görev yerlerini alan ekipler okulun ilk gününde öğrencilerin huzur içerisinde okullarına ulaşması konusunda yardımcı oldu. Mobil Okul Timlerinin çalışmalarına Çocuk Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Motorize Polis Ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sivil ekipte destek verdi. Şüpheli görülen araçlar durdurulurken, şahısların ‘GBT' sorgulamaları yapıldı. Karada yapılan bu çalışmalara polis helikopteri de havadan destek verdi.

Yeni eğitim ve öğretim yılı için heyecanlı olduğunu belirten bir öğrenci,'' Heyecanlıyım, okulumu özledim, inşallah güzel bir yıl olur'' ifadelerini kullandı. Çocuğunu okula getiren bir anne ise,'' İnşallah başarılı olur bütün yavrularımız'' şeklinde konuştu.