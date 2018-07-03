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03 Temmuz 2018 14:54

Mobilya pazarı büyüyor

Türkiye’de mobilya pazarı yeni açılan mağazalarla büyüyor.

Mobilya pazarı büyüyor

03 Temmuz 2018 14:54


Türkiye’nin köklü mobilya üreticilerinden Çetmen Mobilya, gerçekleştirdiği yatırım ve büyüme atağı kapsamında 50. mağazasını Sincan, Ankara’da müşterilerinin hizmetine sundu.


Şirketin yeni hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Pazarlama Direktörü Erhan Güngör, “Şık, modern ve kaliteli ürünlerin zengin bir mağaza deneyimi ile tüketicilere sunulması Türkiye mobilya pazarının gelişimi açısından kritik önem taşıyor. Pazardaki bu açığın farkında olarak gelecek 5 yılda 200 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapacağız. Bu yatırım 2020 yılında faaliyete sokacağımız yeni nesil fabrikamızın yanı sıra ülke çapındaki mobilya sayımızı 2023 yılına kadar 250’ye yükseltme hedefimizi kapsıyor. Bu doğrultuda hedef bölgelerimizden olan Ankara’da Sincan mağazamızı açmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimize en iyiyi sunma geleneğimizi burada da sürdüreceğimize ve deneyimli ekibimizin emekleriyle kısa zamanda başarıyı yakalayacağımıza inancımız tam” dedi.




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