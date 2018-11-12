Mobilya sektöründe KDV indirimi yankıları devam ediyor

Sektörün önde gelen temsilcilerinden Konfor Mobilya'nın Genel Müdürü Ömer Çetmen, “Konfor Mobilya müşterileri nakitte net yüzde 30 indirim ve Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında tüm ürünlerde elde ettikleri KDV indirimi ile birlikte yüzde 20 indirime ulaşabilecekler” dedi.

Mobilya sektöründe sahip olduğu tecrübeyi modern mağazacılık konseptiyle buluşturan Konfor Mobilya, enflasyonla mücadele indirimi, yıl sonu indirimi ve bunlara ek yüzde 8'lik KDV indirimiyle sektörün canlanacağını belirtti. Ekonomiye canlılık getirecek KDV indirimi kampanyasına mobilya sektörünün dahil edilmesinde kilit rol oynadıklarını söyleyen Konfor Mobilya Genel Müdürü Ömer Çetmen, “Mobilya sektörü için talep edilen KDV indirimi kabul edildi ve 1 Kasım - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde mobilya ürünlerinde KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü.

Böylelikle Konfor Mobilya müşterileri nakitte net yüzde 30 indirim ve Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında tüm ürünlerde elde ettikleri KDV indirimi ile birlikte yüzde 20 indirime ulaşabilecekler. Konfor Yatak markalı ürünlerde ise lansmana özel nakitte net indirim oranı yüzde 40'a çıkarken, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında net yüzde 10 indirim avantajı sürüyor” dedi.

Konfor'un hedefi tüketici dostu kalarak büyümek

Devlet tarafından atılan vergi indirimi gibi kapsamlı adımların ekonomik koşulları iyileştirmede kritik rol oynadıklarını hatırlatan Çetmen, "Vatandaşların hayatına doğrudan olumlu etki eden KDV indirimi gibi destekler mobilya başta olmak üzere pek çok sektöre de canlılık getiriyor. Ekonomik koşullara karşın bu ülkenin geleceğine yatırım yaparak istihdam yaratmaya devam eden Konfor Mobilya gibi kurumsallaşmış firmalar, bu sayede yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürebiliyor" diye konuştu.

Konfor Mobilya ve Konfor Yatak markalarıyla güçlü büyümeyi sürdüreceklerini belirten Ömer Çetmen, "Konfor Mobilya olarak, 2018 yılında hammadde fiyatları ve faiz oranlarında yaşanan büyük artışa karşın, KDV indirimi gibi devlet güdümlü programlar sayesinde şirket karlılığını ikinci plana atıyor, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize avantaj sağlayacak fiyat politikalarıyla tüketicinin yanında yer alıyoruz" diye ekledi.