Mobilya sektörünün geleneksel iftar yemeği

Modoko yönetim kurulu üyeleri, çalışanlarının yanı sıra Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükkapdan ve Marangozlar Odası Başkanı Suat Yazıcı’nın katıldığı iftar davetinde Ramazan ayının coşkusu doyasıya yaşandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Özçelik, “11 ayın sultanı Ramazan nedeniyle bir araya gelmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm konuklarımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye ekonomisine önemli katkıları olan mobilya sektörünün önde gelen markaları birlik beraberlik içinde yoluna kararlılıkla devam etmekte. Kırk yıllık geçmişiyle mobilyanın başkenti sayılan Modoko’yu dünya standartlarında mobilya merkezi olması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz” dedi.