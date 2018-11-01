Mobilya üreticileri KDV indiriminin sabit kalmasını istiyor

MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, “Yıl sonuna kadar bu sürenin uzatılması ‘Evet' sektörümüz için can suyu olacaktır ancak yüzde 8 KDV'nin sabit olmasını istiyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün altı kalemde açıkladığı ÖTV ve KDV indirimlerine ilişkin sektörlerden yansıma gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, indirimden dolayı memnun olduklarını ancak söz konusu indirimin sabit kalması gerektiğinin altını çizdi.

“KDV indirimi sektörü içinde bulunduğu daralmadan çıkaracak”

Mobilya sektöründe son günlerde yüzde 30 ila 40 arasında bir daralma meydana geldiğini ve buna bağlı olarak işten çıkartmaların başladığını vurgulayan Gürcan, “Sektörün eski canlılığı ve dinamizmini yakalamak adına KDV indirimi sektör tarafından beklenmektedir. Bu konuya ilişkin olarak yüzde 8 KDV indirimi sektörü içinde bulunduğu daralmadan çıkarıp eski hacmine geri getirecektir” ifadelerini kullandı.

Gürcan, ayrıca konut sektöründeki teşvik ve indirimlerin de mobilya sektörüne olumlu olarak yansıyacağı için bu sayede sektörün, ekonomik daralmadaki durumdan önceki aktif duruma geri geleceğini belirterek, “Daha önceki KDV indirimi neticesinde satışlarımızda yüzde 35'lik bir artı kaydedilmiştir. KDV indirimini uzun zamandır bekliyorduk. Satışlarımızın canlanması için de iç piyasada bu dinamiğe ihtiyacımız vardı. İhracat kısmında ise zaten çok kuvvetliyiz” şeklinde konuştu.

“Evliliklerde ortalama 40 bin TL'lik bir mobilya harcamasının oluyor”

2017 yılını 2 milyar 700 milyon dolar ihracatla kapatırken, 2018 yılını ise 3 milyar 500 milyon dolar ile kapatmaya hazırlandıklarını kaydeden Gürcan, “Türkiye'de her yıl 600 bin çift evleniyor. Her ne kadar kadınlar çeyiz hazırlığını aylar, yıllar öncesinden yapsalar da ev kiralama/satın alma, mobilya gibi satın almalar düğün tarihi yakınlaştıkça yapılıyor. İki bireyin ortak bir mülkiyette yaşaması yeni bir düzeni de beraberinde getiriyor.

Örneğin; bekarken tek kişilik yatak, gardırop gibi tek tek ürün alma yerini, yatak odası takımına bırakıyor. Bir aile olan çiftler, her iki tarafın da sevdiği ve misafirlerini daha rahat ağırlayabilecekleri mobilyalar tercih ediyorlar. Evliliklerde ortalama 40 bin TL'lik bir mobilya harcamasının olduğunu söyleyebiliriz. Bir de işe boşanmalar tarafından bakacak olursanız da her yıl ortalama 130 bin çift boşanıyor ve boşanmalar da 15 bin TL'lik bir mobilya harcamasını gündeme getiriyor” dedi.

“Yüzde 8 KDV'nin sabit olmasını istiyoruz”

AVM'lerin yaygınlaşmasıyla birlikte perakende pazarında her geçen gün mağazalaşan ve markalaşan sektörde döşemelik kumaşta yüzde 8'lik KDV ödenirken, iskeletine yüzde 18'lik KDV'nin ödenmesinin fiyat dengesizliklerini oluşturduğunu söyleyen Gürcan, son 5 yılda 2 defa yüzde 80 seviyesine çekildiğinde sektörün yükselişini gördüklerinin altını çizdi. Gürcan, ayrıca sektör kayıt altına girdiğinde kredi çekimlerinden de gözlendiğini aktararak, “Yıl sonuna kadar bu sürenin uzatılması ‘Evet' sektörümüz için can suyu olacaktır ancak yüzde 8 KDV'nin sabit olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.