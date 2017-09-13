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13 Eylül 2017 15:52

Mobilyalar ev tekstili ile şenleniyor

Mobilya sektöründe emin adımlarla ilerlemeyi hedefleyen Modoko, mobilyanın yanısıra tül-perde, koltuk kumaşı ve halı gibi dekorasyon parçalarında sunduğu geniş seçenekler ile evleri şenlendirmeyi hedefliyor.

Mobilyalar ev tekstili ile şenleniyor

13 Eylül 2017 15:52


Yeni çağda artık insanlar modaya uymak için evlerinde yıllarca kullanabileceği mobilyaları değiştirmek, değiştiremeseler bile küçük dokunuşlarla yaşam alanlarını farklılaştırmak istiyor. Mobilya konusunda müşterilerine her zaman zengin seçenekler sunmayı hedefleyen Modoko da ürünlerini tamamlayan diğer dekorasyan ürünlerine de zengin çeşitlilik ve uygun fiyat arayanlara geniş seçenekler sunuyor.


“Hayal ettiğiniz yaşam alanlarını karşılamaya çalışıyoruz” diyerek konuyla ilgili açıklama yapan Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, “Küçük detaylarla evlerinizi canlandırırken, renk ve çeşit alternatifi ile hayal ettiğiniz yaşam alanına kavuşmalarını sağlıyoruz. Modoko’da bulunan yerli yabancı pek çok marka, binlerce ürün seçeneği ile müşterilerine kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz” dedi.



Klasikten moderne, country’den avangarda


Klasikten moderne, country’den avangarda farklı zevklere hitap eden mobilya seçeneğini bir arada sunduklarını da dile getiren İ.Etem Özçelik, “Bizler, tül-perde, koltuk kumaşı ve halı gibi dekorasyonun vazgeçilmezi olan ürünlerle zengin çeşitliliği ve uygun fiyatlarıyla ufak dokunuşlarla evini yenilemek isteyenlere geniş seçenekler sunuyor. Dekorasyonda farklılık arayanların ilk adresi olarak müşterilerimizi mağazalarımıza bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.




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