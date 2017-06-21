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21 Haziran 2017 14:34

Moda akademisi mezuniyet defilesi

Vakko ESMOD Moda Akademisi, Moda Tasarımı ve Yaratımı Diploma Programını tamamlayan öğrencilerin mezuniyet koleksiyonları, Vakko Moda Merkezi Nakkaştepe’de gerçekleştirilen özel bir defile ile moda dünyasına sunuldu.

Moda akademisi mezuniyet defilesi

21 Haziran 2017 14:34


15 ülkede 21 okulu bulunan 176 yıllık geçmişe sahip dünyanın ilk ve etkin moda okullarından Esmod ile Türkiye’nin ilk lüks moda markalarından Vakko işbirliğinde 2013 yılında hayata geçen Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin 3 yıllık Moda Tasarımı Diploma Programı son sınıf öğrencilerinin tasarımlarının sergilendiği özel defile 20 Haziran tarihinde Vakko Moda Merkezi Nakkaştepe’de gerçekleşti. Teori ve pratiğe dayalı eğitimi ile moda endüstrisine profesyoneller yetiştiren Moda Akademisi, 3 yıllık diploma programını tamamlayan öğrenciler her bir parçası ayrı bir hikayeye sahip 90 parçadan oluşan koleksiyonlarını; aileleri, Vakko ve ESMOD Paris yöneticileri, moda tasarımcıları ve profesyonelleri ile paylaşma fırsatı bularak çok özel bir deneyim yaşadılar.


Moda dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Vakko Esmod jürisi defile öncesi öğrencilerin tasarımlarından oluşan sergiyi deneyimleyerek değerlendirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen değerlendirme sistemi ile jüri üyeleri ‘Altın İğne’ ve ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen genç tasarımcıları da belirledi. Jüri seçimi sonucunda, Jüri Özel Ödülü modelizm alanında Aya Hammoud ödül alırken, Jüri Özel Ödülü moda tasarımı dalanında ise Nazlıcan Koray ödüle layık görüldü. 3 yıllık eğitimleri boyunca başarılı çalışmaları, uyumlu ve örnek davranışlarıyla dikkat çeken öğrenciye verilen Altın İğne Ödülü’nü almaya hak kazanan ise Zeliha Alpaslan oldu. Defilenin sonunda mezun olan genç yeteneklere mezuniyet belgeleri de takdim edildi.


Moda Akademisi Mezuniyet Defilesi 2017 sponsorları arasında; Bahariye, Orta Anadolu, YKK, Coats, Freudenberg markaları yer aldı. Gecede ayrıca Renner Tekstil - Officilal Application Partner of Swarovski kumaş ve aksesuarları ile destek olurken, Erol Cemal Hair Design saç, MAC makyaj sponsoru oldu.




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