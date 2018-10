Moda dünyasında merinos yünü önem kazanıyor

The Woolmark Company bu yıl Çırağan Palace Kempinski' de 3-4 Ekim tarihlerinde 11'incisi gerçekleşen Moda haftası konferansının yine sponsorlarından biri oldu. ‘Responsible Fashion' konsepti altında Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen moda konferansı kapsamında modanın gelişen trendlerini, sürdürebilirliğin önemi konuşulurken alınması gereken sorumluluklara vurgu yapıldı.

Merinos yünü elyaf olarak çok talep görmeye başladı

The Woolmark Company'nin Birleşik Krallık ve Türkiye ülke müdürü olan Nigel Gosse konuşmacı olarak yer aldığı seminerde Avustralya merinos yününün neden moda endüstrisi tarafından kıyafetlerde sıkça kullanıldığını ve yün kumaşların çeşitli özelliklerini moda ve tekstil dünyasından konferansa katılan 700'ü aşın sektör çalışanına anlattı. Nigel Gosse'un etkileyici sunumunun en çok vurgulamak istediği konu ise yünün sayısız özellikleri olurken en çok dikkat çektiği nokta ise yünün nefes alabilir ve dolayısıyla cilde ve sağlığa yararlı özellikleri oldu. Merinos yününün çok yönlülüğüne dikkat çeken Gosse, yünün doğal, yenilenebilir özellikleri sayesinde ve moda endüstrisinde gittikçe artan sorumluluk hissini de göz önünde bulundurarak daha çok talep görmeye başlayan bir elyaf olduğunun altını çizdi.

Avustralya Merino yünü doğal ve nefes alabilir

Türkiye'de değişim, geçmiş bugün ve gelecek, hazır giyim sektörünün dönüşümü, sürdürülebilirlik, inovasyon, sanayi 4.0, ekonomik koşullarda hazır giyim ve tekstil sektörü, yeni trendler ve global pazarlara yön veren akımlar konferansın ana konularından olurken Nigel Gosse Avustralya merinos yününün önemini ve çok yönlülüğü sayesinde sorumlu üretime ne kadar katkısı olabileceğini anlattı. Üretim ve tüketimin hızla arttığı bir dünyada, doğaya karşı sorumluluk sahibi olmamız gerektiğini anlatan Nigel Gosse, katılımcılara izlettiği film ile Avustralya merinos yününün doğallığına ve nefes alabilir özelliğine dikkatleri çekti. Nigel Gosse ‘Woolmark olarak yeni başlattığımız global ‘Live and Breath' isimli reklam kampanyası aracılığı ile yün hakkında bilgisi olmayanları şaşırtmanın, insanlara ilham vermenin ve yünün sonsuz özelliklerini hatırlatmanın vaktinin geldiğini düşündük' diye sözlerini bitirdi.

The Woolmark Company Hakkında

The Woolmark Company, yün alanında küresel bir otoritedir. Uluslararası tekstil ve moda endüstrisini kapsayan geniş çaplı ilişki iletişim ağımız vasıtasıyla, lüks giyimde birincil içerik ve en yüksek kalitede doğal elyaf olarak Avustralya yününe dikkat çekiyoruz. The Woolmark Company logosu dünyada en çok tanınan ve itibar gören markalardandır. Bu markalar, üretimden bitmiş ürüne kadar yenilikçi ve mükemmelliğin öncülüğünü temsil etmekte ve en yüksek kalite garantisi sunmaktadır. The Woolmark Company, araştırma, geliştirme ve pazarlamanın yanı sıra dünya çapında Avustralya yününün tedarik zincirine yatırım yapan 60 binden fazla yün hayvanı yetiştiricisine ait, kâr amacı gütmeyen bir şirkettir ve Australian Wool Innovation'ın yan kuruluşudur.

TGSD hakkında

Türkiye'de hazır giyim sanayisinin gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında tanıtmak ve sektörel iş birliğini sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş 07.02.2003 tarih ve 2003 /5288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına Dernek statüsüne getirilmiş bir Meslek Kuruluşudur. TGSD üyesi firmalar ihracatın yaklaşık %60'ını gerçekleştiren, ağırlıklı olarak AB ve ABD'ye ihracatı yapan sektörün önde gelen ihracatçılarıdır.