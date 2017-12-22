Moda tutkunları en uzun gecede uyumadı, alışveriş yaptı

Morhipo.com’un Genel Müdürü Şule Kuban, en uzun geceye dair müşteri trafiği rakamlarını açıkladı.

Dünya çapında milyonlarca alışveriş tutkunun, tüm yıl boyunca gözüne kestirdiği giyim, elektronik ya da akla gelen herhangi bir şeyi satın almak için beklediği ’Süper Cuma’ indirimlerinden sonra yılın son kampanyası ’En Uzun Gece’ indirimleriyle 21 Aralık’ta gerçekleşti. Perakende sektörü artık alışılmışın dışında kampanya günlerini de değerlendirirken, e-ticaret dünyası da ’ekinoks’ tarihlerinde yeni rekorlara imza atıyor. 21 Haziran’da En Uzun Gün’ü kutlayan Morhipo.com, şimdi de En Uzun Gece kampanyaları ve özel indirimlerle müşterilerine en uzun alışveriş gecesini yaşattı.

En uzun gecenin cirosu yüzde 60 artış gösterdi

Morhipo.com’un Genel Müdürü Şule Kuban’ın açıkladığı rakamlara göre; 21 Aralık gününde sipariş sayısı bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 45 artış gösterdi. Yapılan bilgilendirmede, toplam ciroda ise yüzde 60’lık bir yükselme yaşandı. 21 Aralık’ta Morhipo mobil uygulamasının kullanıcıları yüzde 30 oranında daha fazla giriş yaparken, desktop üzerinden siteye giriş sayısı yüzde 15 yükseldi. Siteyi ziyaret sürelerinde de artış gözlemlendi. En aktif olunan saatler 22.00-00.30 arasında gerçekleşti.

En uzun gecede kadınların daha fazla alışveriş yaptığını belirten Kuban, "Bu güne özel hazırladığımız ’hepsi 21 TL’ kampanyamızda yer alan giyim, ayakkabı ve aksesuar ürünleri ilk bir saat içerisinde tükendi. Elde ettiğimiz veriler alışveriş yapanların yüzde 59’unu kadınların oluşturduğunu gösteriyor, alışveriş yapanların yaş ortalaması ise 33. 21 Aralık özel indirimlerimize en çok rağbet gösteren şehir ise yüzde 30 oranla İstanbul, onu yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 6 ile İzmir takip etti" dedi.