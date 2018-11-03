Modern ve şık yüzüyle Eyüp Stadı ikinci yarıya hazır olacak

Başkan Aydın, Eyüp Stadının sezonun ikinci yarısına kalmadan modern ve şık görünümüyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılacağını söyledi.

Başkan Aydın, Eyüp Stadının ikinci yarıya kalmadan modern ve şık görünümüyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılacağının haberini verdi. Stadın yapım aşamasında bir aksaklık yaşanmaması için en kısa zamanda ihalenin yapılacağını söyleyen Başkan Aydın, "Eyüp Stadı benim yakından takip ettiğim konu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Eyüp Stadımızın tribünlerini yenileme kararı almıştı. Onunla ilgili şimdi ihale süreçlerini takip ediyoruz. En kısa zamanda ihale tarihi belirlenecek" dedi.

Eyüp stadına yakın takip

Süreci Gençlik ve Spor Bakanlığı yürüttüğü için net tarih veremediklerini ve çalışmaların neden geciktiğini anlatan Başkan Remzi Aydın, şöyle devam etti:

"İhale, betonlar üzerine bir iyileştirme yapılması şeklinde hazırlanmış. Sonradan beton yerine çelik konstrüksiyondan montaj yapılarak portatif tarzı yapılması, dönüştürülmesi uygun görülmüş. Dolayısıyla ihale şartnamesinde betonların yıkılması ve taşınması olmadığı için o biraz geciktirdi. Ama biz Büyükşehir Belediyemizle konuşarak onu halletmiş olduk."

"Kadınlar için spor yapma yerleri olacak"

Stat ile ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Başkan Remzi Aydın, Eyüp Stadının sadece stadyum olarak kullanılmayacağını, kadınlar için spor yapma yerlerinin ve idari kısımların da olacağını söyledi.

Başkan Remzi Aydın, ayrıca pazar günü oynanacak olan Eyüpspor ve Amedspor maçı için Diyarbakır'da olacağını belirtti.