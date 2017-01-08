MODOKO’dan fuarda ziyaretçilerine zeytin fidanı

MODOKO, Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı İstanbul Mobilya Fuarı’nın (İSMOB) özel konuğu olarak bu yıl da fuardaki yerini alıyor. MODOKO, ziyaretçilerine bu sene de geleneksel hale getirdiği barışın sembolü zeytin fidanı hediye edecek.

Türkiye’nin en modern ve en seçkin mobilyacılar sitesi MODOKO, 10-15 Ocak 2017 tarihleri arasında 12’incisi düzenlenecek İstanbul Mobilyacılar Fuarı’nda özel konuk olarak yer alıyor. 10-12 numaralı salonlara geçiş standında ziyaretçilerini ağırlayacak olan MODOKO, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumsuz olaylar nedeni ile “Hep Birlikte Daha İyi Bir Geleceğe Zeytin Dalı Uzatalım” temasından yola çıkarak tüm konuklarına zeytin fidanı hediye edecek.

MODOKO Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, İSMOB Fuarı’nda dağıtılacak olan zeytin fidanlarıyla ilgili olarak, “MODOKO ailesi olarak 2016 yılını geride bırakırken pek çok başarılı çalışmaya imza attık. Özellikle mobilya sektörünü ileriye taşımaya yönelik pek çok önemli adım attık. Tüm bu güzel gelişmelere rağmen 2016 yılı ülkemizde ’barış’ adına talihsiz bir yıl oldu. Yaşanan pek çok olumsuzluğun üzerine 2017 yılının barış getirmesini umut ediyoruz. Bu umudumuzu gelenekselleşen zeytin fidanı ile sembolize ederek ziyaretçilerimizle paylaşmak istiyoruz. Zeytin ağacı bildiğiniz gibi asırlar boyu barışın simgesi oldu. Dileriz 2017 ile birlikte dünya daha yaşanılabilir bir yer halini alır” dedi.