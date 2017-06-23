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23 Haziran 2017 10:12

Modoko’dan yeni evleneceklere geniş seçenekler

Evlilik mevsimi başladı.

Modoko’dan yeni evleneceklere geniş seçenekler

23 Haziran 2017 10:12

Keyifli bir telaşı olsa da evlilik, ev kurmak zahmetli ve maliyetlidir. Evlenecekler, yeni ev kuracaklar için, birçok markayı bir arada bulunduran Modoko, geniş seçenekler sunuyor.



Yazın gelişiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yeni ev kuracakların mobilya ve dekorasyon telaşı başladı. Tatlı bir telaş olsa da ev kurmak, evlenmek zahmetli ve maliyetlidir. Çiftlerin ortak zevkine ve bütçesine uygun mobilya satın alması hem keyifli hem de zaman ayrılması gereken bir süreçtir.


Mobilya, dekorasyon ve ev tekstili alanında birçok markanın bir arada yer aldığı bünyesinde toplam 350 mağaza bulunduran Modoko yeni ev kuracaklara ve evini yenileyenlere birçok seçenek sunuyor. Modoko’da klasikten moderne, neo klasikten avantgarda, retrodan country mobilya tarzına kadar her zevke ve bütçeye uygun mobilya ve ev eşyasını bir arada bulmak mümkün.


Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, evleneceklerin, mobilya alacakların, yeni ev kuracakların ihtiyaçlarını kaliteli ve daha uygun fiyattan karşılayabilmeleri için Modoko’da zengin seçenekler bulunduğuna dikkat çekerek, kaliteli, dayanıklı ve yeni trendleri takip ederek faaliyette bulunan yüzlerce mobilya, dekorasyon ve aksesuar markasının bünyelerinde olduğunu vurguladı.


"Modoko’ya uğramadan evet demesinler"


Özellikle evlilik ve düğün mevsiminin hızlandığı yaz aylarında mobilya alacakların ihtiyaçlarını geniş ve seçenek, kaliteli ve uygun fiyattan karşılamaları için Modoko’nun çok rahat alışveriş imkanı sunduğunu belirten Özçelik, “En önemlisi aynı anda birçok markaya ulaşarak farklı markalar üzerinden kıyaslama yapma avantajından dolayı bütçeye ve kaliteye önem verenler Modoko’ya uğramadan evet demesinler” dedi.




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