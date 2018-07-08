Moğol Milli Naadam Şenliği renkli görüntülere sahne oldu

Moğol kültürünün tanıtıldığı şenlikte miniklerin dans gösterileri büyük beğeni topladı.

Büyük Moğol İmparatorluğu’nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kağıthane’de her yıl düzenlenen Milli Naadam Şenliği başladı. Moğolistan Dostluk Derneği öncülüğünde Kağıthane Belediyesi’nin katkılarıyla Hasbahçe’de düzenlenen şenlikte Moğol mutfağı görücüye çıkarken Moğolların geleneksel sporları da vatandaşlara tanıtıldı. Şenlikte kendi dillerindeki şarkılarını söyleyen Moğol vatandaşlar, sonrasında kendi aralarında düzenledikleri güreş müsabakasını başlattı. Çekişmeli geçen güreşi ise vatandaşlar coşkuyla izledi. Moğollar’ın Naadam Şenliği’ne ev sahipliği yapan Kağıthane’de birbirinden renkli görüntüler oluştu. Şenliğe Moğol vatandaşların yanısıra farklı ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte sahne alan miniklerin gösterisi ise vatandaşlardan büyük beğeni aldı.