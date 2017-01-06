Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yurt dışı kampüsü ve kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, Gagavuzya’da bulunan Comrat Devlet Üniversitesi yeni Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia’ya ziyarette bulundu.

Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, Comrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia’ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaretinde, yeni görevininin hayırlı olmasını dilerken, GAÜ’nün yurtdışı yapılanmalarından ve Moldova Amerikan Üniversitesi’nin ülkedeki yapılanma, faaliyet ve çalışmaları hakkında detayları aktardı. Özarslan, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın vizyonu ile ilerlediklediklerini bildirerek, GAÜ’nün 32 yıllık akademik bilgi birikimi ve deniyimini Kıbrıs’tan tüm dünyaya ulaşturdığını, 2015 yılı itibariyle ise Moldava Kişinev’de de eğitim vermeye başladıklarını vurguladı. Özarslan, aynı zamanda ortak işbirlikleri çerçevesinde çalışmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

Comrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia ise yapmış olduğu açıklamasında, gerçekleştirilecek olan işbirliğinden memnun olacağını dile getirerek, 32 yıllık geçmişi ile KKTC’de ki köklerini tüm dünyaya yayan GAÜ’yü tebrik etti. Prof. Dr. Serghei Zaharia, GAÜ’nün başarılarını takip ettiğini ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.